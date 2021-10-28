ضبط بانجو وطلقات نارية بحوزة متهمين بالاتجار في المخدرات في القنطرة

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسماعيلية، أنّ شخصين مقيمان بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب بالإسماعيلية، يتاجران في المواد المخدرة، مُتخذان من دائرة المركز مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

ضبط المتهمين

وتقنين الإجراءات، بحسب بيان عن وزارة الداخلية، أمكن ضبطهما حال استقلالهما سيارة قيادة أحدهما، وبحوزتهما (كمية من مخدر البانجو - فرد محلي - عدد من الطلقات لذات العيار - مبلغ مالي - 2 هاتف محمول).

وبمواجهة المتهمين اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الناري لحماية نشاطهما الإجرامي، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والهاتفين للاتصال بعملائهما، واتخذت الإجراءات القانونية.