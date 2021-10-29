حظك اليوم برج السرطان الجمعة 29-10-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج السرطان يحرص دائما على أن تسير أمور حياته في سرية تامة، كما أنه لا يحب مشاركة تفاصيل حياته مع الآخرين والأشخاص المقربين منه.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج السرطان مهنيًا

القمر في منزل المال يدفعك اليوم للتركيز على أمور مهنية أو مالية، فقط لا تتسرع في قراراتك.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيًا

الوضع الفلكي يصيبك بالتشوش.. انتبه لأقوالك تفاديا للخلافات مع الأحباب والأهل والأقارب.

من أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة غادة عبدالرازق، ويوافق تاريخ ميلادها 6 يوليو.