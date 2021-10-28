تفاصيل جديدة في مقتل زوجة على يد زوجها بالأقصر

سيطرت حالة من الحزن على أهالي محافظة الأقصر، جراء مقتل زوجة على يد زوجها، شمال المحافظة، إثر مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة طعن خلالها الجاني زوجته، لتسقط أمامه غارقة في دمائها، ويتم اكتشاف الجريمة من قبل شقيق الزوج الذي قام بدوره بإبلاغ الأجهزة الأمنية.

إخطار مدير الأمن

وتلقى اللواء خالد عبد الحميد مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الأقصر، إخطارًا من قسم شرطة الأقصر، يُفيد بورود بلاغا من أحد الأشخاص بالعثور على جثة زوجة شقيقه ملقاة داخل شقتها بشمال المحافظة، وتم اكتشاف الجريمة صدفة أثناء محاولته الاطمئنان على شقيقه وزوجته داخل الشقة السكنية.

وعلى الفور انتقل رجال مباحث قسم شرطة الأقصر، لمحل الواقعة، وعثروا على جثة «م.ي.ع»، 20 عاما، متزوجة من «ح. ع. م»، 28 عامًا، ملقاة على الأرض وبها أثار طعنات في الرقبة والبطن.

اكتشاف الجريمة

وأكد شقيق الجاني، في أقواله، أنه اكتشف الجريمة بالصدفة أثناء محاولته الدخول للاطمئنان على شقيقه وزوجته، ففوجئ بجثة زوجة شقيقه ملقاة على الأرض وبها آثار طعنات.

وتبيّن من التحريات التي أجرتها مباحث الأقصر، إن الجاني يعاني من كهرباء زائدة في المخ، أثرت على سلوكياته وتصرفاته، وعقب ضبطه أكد المتهم أن زوجته تشاجرت معه وتحدته قائلة: «لو راجل أقتلني، ليقوم بتسديد طعنات لها في الرقبة والبطن»، تم تحرير محضرًا رسميا بالواقعة، والعرض على النيابة لتتولى التحقيقات.