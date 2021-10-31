3 طلاب يذهبون لجامعة كفر الشيخ فى سيارة بضائع: المُضطر يركب «نصف نقل»

3 شباب يجلسون داخل صندوق سيارة نصف نقل، لم يجدوا وسيلة مواصلات سواها لتنقلهم من محل إقامتهم بمدينة بيلا، في محافظة كفر الشيخ، إلى دراستهم بجامعة كفر الشيخ، التي تبعد نحو 35 كيلو مترا، وذلك بعدما واجهوا أزمة في المواصلات العامة خاصة بالتزامن مع العام الدراسي الجديد.

«المُضطر يركب الصعب واحنا كنا مضطرين نركب أي مواصلة عشان نوصل للجامعة ونلحق محاضراتنا لأنها كل يوم بتفوتنا عشان مفيش مواصلات من بيلا إلى كفر الشيخ»، بهذه الكلمات بدأ محمود صابر، صاحب الـ20 عاماً، الطالب بكلية الهندسة جامعة كفر الشيخ، حديثه لـ«الوطن».

وأضاف، «روحنا الموقف حوالي الساعة 7 وتلت الصبح أنا وأصحابي محمود الشناوي، طالب في هندسة كفر الشيخ، وأحمد حلمي، طالب في علوم، وفضلنا واقفين في الموقف لحد الساعة 8 وربع ملقيناش مواصلات، والعربيات اللي بتيجي بتستغل الظروف وتقول هنركب أربعة في الكرسي الوحد، وقولنا لازم نتصرف، قابلنا صاحب عربية نقل، وصعبنا عليه قالنا اركبوا وهوديكوا لحد الكوبري الأزرق اللي في مدخل مدينة كفر الشيخ».

الرحلة تستغرق ساعة وربع من بيلا لكفر الشيخ

استغرقت رحلة الشباب الـ3 نحو ساعة وربع، بحسب «صابر»: «المشوار كان صعب خاصة إن الطريق فيه مطبات كتير، لكن ملحقانش أول سكشن، بس أحسن ما كنا نفضل واقفين في الموقف منتظرين ميكروباص، والناس على الطريق كانت بتشاورلنا، وفي ناس كانت بتصورنا واحنا راكبين النص نقل».

مطالب بتوفير وسيلة مواصلات من بيلا لكفر الشيخ

ردود فعل كثيرة قابلها الطلاب الـ3 ما بين الضحك والسخربة والإشادة، كما تمنوا توفير وسائل مواصلات« كانت ردود فعل ظريفة وأصحابنا كانوا بيضحكوا ومبسوطين مننا وتدوالوا الموضوع علي السوشيال ميديا، وحققنا مقولة اطلبوا العلم ولو في الصين وكل اللي بنتمناه هو توفير ميكروباصات أو أتوبيسات عشان العدد، وخاصة إن الفتيات مبيعرفوش يتصرفوا».