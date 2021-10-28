أهالي «عزبة نيل» يستقبلون أول زيارة لمحافظ كفر الشيخ بالزغاريد

استقبل أهالي عزبة «نيل»، التابعة لمركز بيلا، محافظ كفر الشيخ، اللواء جمال نور الدين، والوفد المرافق له بالزغاريد والطبل والمزمار، خاصةً أنها الزيارة الأولى للمحافظ، لافتتاح الوحدة الصحية الجديدة، التي تم إنشاؤها بتكلفة حوالي مليون جنيه، لخدمة أهالي العزبة والمناطق المجاورة.

تضمن الوفد المرافق لمحافظ كفر الشيخ خلال زيارته لعزبة «نيل»، كلاً من عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، والدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، وجمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، منهم النائب محمد زكي، والنائب محمد فوزي، إضافة إلى عدد من القيادات التنفيذية والأمنية بمحافظة كفر الشيخ ومركز بيلا.

افتتاح الوحدة الصحية بعزبة «الجزار»

كما افتتح محافظ كفر الشيخ الوحدة الصحية بعزبة «الجزار»، إنشاء جديد، بتكلفة حوالي مليون جنيه، لتقدم خدمات الرعاية الصحية الأولية وعيادة الأسنان، وتنظيم الأسرة والأمومة والطفولة.

جاء ذلك ضمن الافتتاحات التي تشهدها محافظة كفر الشيخ في كافة القطاعات، سواء التربية والتعليم والشباب والرياضة والصحة، وسوف تشهد قرى ومدن المحافظة العديد من الافتتاحات للمنشآت الخدمية خلال الأيام المقبلة.

افتتاح مدرستين في بيلا

وتفقد محافظ كفر الشيخ المدرسة اليابانية في قرية «إبشان»، بدائرة مركز بيلا، وتضم المدرسة 12 فصلاً دراسياً، و3 طوابق، كل طابق يضم 4 فصول، ومكتبة وحجرة للطعام، وحجرات للمعلمين والإداريين وقيادات المدرسة، إضافة إلى مسرح وصالة «جمانزيم» للألعاب الرياضية، وملاعب كرة القدم والطائرة، بالإضافة لصالة للألعاب المتعددة، وحديقة للأطفال وفناء كبير، ومظلة خشبية.

كما افتتح مدرسة المحافظ «إبشان» الإعدادية، إحلال جزئي، بتكلفة 6 ملايين و400 ألف جنيه، على مساحة 4193 متراً مربعاً، وتضم 27 فصلاً، بكثافة 33 طالباً وطالبة لكل فصل، وتضم معامل متنوعة.