بريد الوطن .. دينا الأصيلة

دينا أيتها الظليلة النبيلة

يا شجرة الجنة الجليلة

ظِلّينا فى أوقات القيلولة

وجمر أنهر الشبق والطينا

أوروبيات يعشقن الرذيلة

وبسمتك مِن الضُر تحمينا

وتُحيى فينا مشاعر قتيلة

ونعبر موج الريح بالسفينا

وتطعمى شعبى لوزاً وتينا

مِن أسوان للعلمين لسينا

دينا ابنة النور والنسيم

وخالة الندى والإعلام

ونخلة العلوم والتعليم

والتوجيه وتأليف النعيم

دينا خلودى يفوق شكسبير

وشوقى وتشيكوف والخيّام

وأمتلك الغرب والغروب

والغريب ومناجم الغرام

عبداللطيف أحمد فؤاد

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