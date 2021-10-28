بريد الوطن .. دينا الأصيلة
كتب:
الوطن
08:55 م | الخميس 28 أكتوبر 2021
صورة تعبيرية
دينا أيتها الظليلة النبيلة
يا شجرة الجنة الجليلة
ظِلّينا فى أوقات القيلولة
وجمر أنهر الشبق والطينا
أوروبيات يعشقن الرذيلة
وبسمتك مِن الضُر تحمينا
وتُحيى فينا مشاعر قتيلة
ونعبر موج الريح بالسفينا
وتطعمى شعبى لوزاً وتينا
مِن أسوان للعلمين لسينا
دينا ابنة النور والنسيم
وخالة الندى والإعلام
ونخلة العلوم والتعليم
والتوجيه وتأليف النعيم
دينا خلودى يفوق شكسبير
وشوقى وتشيكوف والخيّام
وأمتلك الغرب والغروب
والغريب ومناجم الغرام
عبداللطيف أحمد فؤاد
يتشرف باب «نبض الشارع» باستقبال مشاركاتكم المتميزة للنشر، دون أي محاذير رقابية أو سياسية، آملين أن يجد فيه كل صاحب رأي أو موهبة متنفساً له تحمل صوته للملايين.. "الوطن" تتلقى مقالاتكم ومشاركاتكم على عنوان البريد التالي bareed.elwatan@elwatannews.com