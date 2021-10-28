رئيس التحرير

محمود مسلم

بريد الوطن .. دينا الأصيلة

كتب:

الوطن
08:55 م | الخميس 28 أكتوبر 2021
صورة تعبيرية

صورة تعبيرية

دينا أيتها الظليلة النبيلة

يا شجرة الجنة الجليلة

ظِلّينا فى أوقات القيلولة

وجمر أنهر الشبق والطينا

أوروبيات يعشقن الرذيلة

وبسمتك مِن الضُر تحمينا

وتُحيى فينا مشاعر قتيلة

ونعبر موج الريح بالسفينا

وتطعمى شعبى لوزاً وتينا

مِن أسوان للعلمين لسينا

دينا ابنة النور والنسيم

وخالة الندى والإعلام

ونخلة العلوم والتعليم

والتوجيه وتأليف النعيم

دينا خلودى يفوق شكسبير

وشوقى وتشيكوف والخيّام

وأمتلك الغرب والغروب

والغريب ومناجم الغرام

                                             عبداللطيف أحمد فؤاد

يتشرف باب «نبض الشارع» باستقبال مشاركاتكم المتميزة للنشر، دون أي محاذير رقابية أو سياسية، آملين أن يجد فيه كل صاحب رأي أو موهبة متنفساً له تحمل صوته للملايين.. "الوطن" تتلقى مقالاتكم ومشاركاتكم على عنوان البريد التالي bareed.elwatan@elwatannews.com

اقرأ المزيد:

بريد الوطن.. وجِّه بإنارة شارع مسجد الرحمن بالعامرية يا محافظ الإسكندرية

بريد الوطن.. اليوم الوطنى السعودى مسيرة تاريخ

بريد الوطن.. أكتوبر

بريد الوطن.. أسئلة بلا إجابات بعد 20 عاماً على 11 سبتمبر

بريد الوطن.. أعِدنى إلى إدارة شربين التعليمية يا وزير التعليم

بريد الوطن.. المرأة والضغط النفسى «نكديَّة وزنَّانة»!

بريد الوطن.. ما أجنيه

بريد الوطن.. اقتراح لمن يهمه الأمر لعلاج نحر الشواطئ

بريد الوطن .. حل مشكلة كبار السن في ركوب القطارات يا رئيس الوزراء

بريد الوطن ..حكاية مواطن اسمه «مجاهد»