بريد الوطن ..حكاية مواطن اسمه «مجاهد»

الغريب فى مصر أن الكثير منا متشابهون تجمعنا الأزمات، برغم وجود الاختلافات والخلافات، ولكن فى وقت المحنة والأزمة نزداد ارتباطاً، ومجاهد واحد من ملايين المصريين الذين عاشوا حياتهم من أجل أن يعيشوا فقط لا يريد غير أن يعيش، لا يهم مستوى تلك المعيشة، ولكن يتمنى الستر وهو أب لبنات، وهن أهم أسباب تحمله لكل ضربات الحياة الموجعة، وهو أيضاً موظف فى إحدى الهيئات الخدمية، وبالتالى فالمرتب معروف ومحدود، وهو فى النهاية إنسان له حلم ليس صعباً ولا مستحيلاً، هو أن ينعم برؤية بناته فى أحسن الأحوال، وأن ينلن حظاً من التعليم وشهادة تقوى وجودهن فى الحياة، وبالفعل وصلت إحدى بناته إلى المرحلة الثانوية هذا العام، ولم يبق أمام مجاهد سوى إلحاق ابنته بإحدى الجامعات الخاصة، وما أدراك ما تحتاجه الجامعات الخاصة من مال وهو موظف لا يملك شيئاً فوق راتبه، والبنت ترى فيه سوبرمان الذى يستطيع أن يحقق المستحيل ولا أحد يرحم، ولا يستطيع أن يقهر ابنته، ويظل ساكناً يحدث نفسه ويقلب كفيه، فهو إذا استطاع تدبير المصروفات للجامعة فهو مطلوب منه أن يوفر الأكل ودفع إيجار الشقة وفواتير الكهرباء، دوامة يعيش فيها ملايين المصريين، فما المانع أن يكون هناك جامعات ومعاهد حكومية بمصروفات رمزية؟.

محمد الطرابيلى

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