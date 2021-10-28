بريد الوطن .. بين الهواية والموهبة

الهوايات تنعش نفوسنا وأرواحنا أما مواهبنا الخاصة فتجعلنا نترك بصمة واضحة فى الحياة، وكلتاهما من الأمور الهامة لصحتنا، فكيف يمكننا التمييز بينهما؟ هناك فهم مغلوط عند البعض يخلط بين الهوايات والمواهب، فكلمة هواية فى الأصل تأتى من المصطلح هاوٍ وتعنى ممارسة نشاط محدد بشكل منتظم بهدف الشعور بالمتعة واللذة أو بهدف تخفيف حدة الطاقة السلبية ولكن بغير احتراف، وفى أغلب الأحوال لا يصل الهاوى إلى درجة التميز إلا إذا تناسبت هوايته مع قدراته الخاصة، ومن أمثلة الهوايات القراءة، السباحة، التدوين.. وغيرها، أما كلمة موهبة فتأتى من المصطلح وُهب أى أنها هبة وعطية وقدرة طبيعية يولد الإنسان بها دون تدخل منه، فهى استعداد فطرى وعقلى نولد به يؤهلنا للقيام بشىء ما بطريقة أفضل من الآخرين، إذا لاقت اهتماماً ورعاية وحسن استغلال وصلت الموهبة إلى درجة التميز والتفوق فيها، وإن لم تجد اهتماماً أو إن لم يتم اكتشافها ضعفت واختفت، فيكون الشخص موهوباً كدرجة أولى ومتميزاً كدرجة ثانية تليها بعد إجادة الشىء مروراً بمرحلة تسمى «رعاية القدرات وتنميتها»، أى توافر الفرصة المناسبة لتدريب هذه الموهبة، ومن أمثلة ذلك المواهب الفنية والرياضية والموسيقية والغنائية بأنواعها، أخيراً تذكر أنه يمكننا الجمع بين الهواية والموهبة فى آن واحد ويسمى هذا إبداعاً.

د. ريمون ميشيل

استشارى الصحة النفسية وكاتب فى مجال العلوم الإنسانية

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