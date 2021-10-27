إزالة أقدم عقار بالعمرانية.. «في نص الشارع» ويتعدى على خط التنظيم

أزالت محافظة الجيزة، اليوم الأربعاء، أحد أقدم العقارات المخالفة المتعدية على خط التنظيم بشارع السلام المتفرع من شارع ناصر الثورة بالعمرانية، وذلك في إطار حرص المحافظة على فتح محاور مرورية جديدة، وإزالة معوقات حركة سير المواطنين، والمركبات؛ لتسيير الحركة المرورية والقضاء على كافة مظاهر العشوائية وتوفير سكن حضاري لقاطنيها.

العقار يعيق الحركة على مدار سنوات

ومن جانبه، أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن العقار مكون من دور أرضي ودور أول متعدٍ على خط التنظيم وتسبب في إعاقة الحركة المرورية بالشارع على مدار سنوات نظراً لموقعه الكائن منتصف الشارع.

وأشار إلى تلقي المحافظة شكاوى عديدة من المواطنين؛ سواء قاطني المنطقة أو المترددين على الشارع؛ بضرورة التعامل مع ذلك العقار المخالف لما يحدثه من شلل مروري بالمنطقة.

توفير سكن بديل لسكان العقار

وأضاف «راشد»، أنه تم توفير سكن حضاري بديل لقاطني العقار بمنطقة حدائق أكتوبر؛ مراعاة للبعد الاجتماعي، وتسكينهم قبل البدء في أعمال الإزالة.

وأكد أنه فور الانتهاء من إزالة العقار، ورفع نواتج الهدم والرتش، يتم فتح الشارع التخطيطي البالغ عرضه 20م، والذي يساهم في تحقيق السيولة المرورية بذلك القطاع خاصة وأنه يربط بين شارعي الملك فيصل والأهرام.