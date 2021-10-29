إزالة 709 حالات تعدي على أملاك الدولة والزراعات ببني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، انتظام العمل في المرحلة الثانية من الموجة الـ18 لإزالة التعديات، تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضي الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات، في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة، ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.

إزالة 54 حالة تعد على مساحة 1040 متر أرض تابعة لولاية الري

وأشار محافظ بني سويف خلال تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، أنه وبحسب تقرير الإدارة العامة لأملاك الدولة، تم إزالة 54 حالة تعد بواقع 51 حالة على مساحة 1040 متر أرض تابعة لولاية الري والصرف، و3 حالات على مساحة 3 قراريط أرض زراعية، ليصل بذلك إجمالي ما تم إزالته منذ بدء المرحلة الثانية في 11 أكتوبر الجاري وحتى اليوم إلى 709 حالات، وذلك في ظل التنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، وذلك طبقا للبرنامج الزمني المعد بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية

مواعيد تنفيذ حملات الموجة الـ18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة

يذكر أن الموجة الحالية من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية خلال أشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر، وقد بدأت المرحلة الأولى في الفترة من 13 سبتمبر الماضي حتى 3 أكتوبر الجاري، وجار حاليا تنفيذ المرحلة الثانية في الفترة من 11 إلى 29 أكتوبر الحالي، على أن تعقبها المرحلة الثالثة والتي من المقرر تنفيذها خلال الفترة من 6 إلى 26 نوفمير الشهر المقبل.