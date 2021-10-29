ضبط بلطجي يفرض إتاوات على السائقين بطنطا

ضبطت إدارة المرور بمديرية أمن الغربية، برئاسة العميد وائل حمودة، بلطجي يفرض إتاوات على السائقين بموقف سيارات كائن بمنطقة كوبري فاروق التابعة لدائرة قسم ثان طنطا.

شكاوى وبلاغات من فرض بلطجي إتاوات

تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية إخطارا من العميد وائل حمودة مدير إدارة مرور الغربية، بورود بلاغات وشكاوى من قبل بعض المواطنين بوجود أحد الأشخاص يفرض إتاوات على أصحاب السيارات والسائقين بموقف كوبري فاروق، وتبين صحة الشكاوى.

وعلى الفور، تم تشكيل فريق من مباحث المرور بالغربية وتم ضبط المتهم بمنطقة موقف كوبري فاروق بالجلاء بمدينة طنطا، أثناء قيامه بفرض الإتاوات والسيطرة على السائقين بالموقف دون وجه حق، وتحصيل مبالغ مالية وورود عدة شكاوى وبلاغات لمباحث المرور .

كان رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تداولوا قصة تضرر أحد الأشخاص من ممارسة أعمال البلطجة وفرض الإتاوات على السائقين من قبل أحد البلطجية بمنطقة كوبرى فاروق بدائرة قسم ثان طنطا.

بالفحص أمكن تحديد المتهم المشار إليه وتبين أنه يدعى «م.ح»، ٣٧ سنة وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال قيامه بتحصيل مبالغ مالية من السائقين، مقابل تحميلهم للركاب وبحوزته مبلغ مالي، وبمواجهته أقر بنشاطه وأن المبلغ المالي من حصيلة نشاطه في البلطجة وتم تحرير محضرا بالواقعة وأحيل إلى النيابة التى تولت التحقيق.