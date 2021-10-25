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محمود مسلم

أستاذ بهندسة طنطا بين أفضل 2% من علماء العالم في مجال الطاقة

كتب:

رفيق محمد ناصف
02:14 م | الإثنين 25 أكتوبر 2021
أستاذ بهندسة طنطا يحصد المركز الـ 22 عالمياً بأفضل 2% من علماء العالم

أستاذ بهندسة طنطا يحصد المركز الـ 22 عالمياً بأفضل 2% من علماء العالم

حصد الدكتور عبد النبي قابيل، أستاذ هندسة القوى الميكانيكية بكلية الهندسة جامعة طنطا، المركز الأول محليًا على مستوى الجامعات المصرية فى جميع التخصصات والـ 22 عالميًا في مجال الطاقة بقائمة أفضل 2% من علماء العالم على مستوى لعام 2021، طبقاً لتصنيف جامعة ستانفورد الأمريكية والذى أعلنته دار النشر الدولية السيفير أكتوبر الجارى.

160 ألف عالم من 149 دولة

يذكر أن التصنيف يضم ما يقرب من 160 ألف عالم، في 149 دولة، وهو ما يمثل 2 % من العلماء في جميع أنحاء العالم، وتعتمد هذه الإحصائيات الصادرة عن قاعدة بيانات Scopus على عدة عوامل، أهمها عدد الاستشهادات، والمعامل والتأليف المشترك، والمشاركة في مراجعة وتحرير الأبحاث العلمية.

الدكتور عبد النبى قابيل الأعلى في النشر الدولي بجامعة طنطا

ويعتبر الدكتور عبد النبى قابيل، الأعلى في النشر الدولي بجامعة طنطا، حيث بلغ مجموع أبحاثه المنشورة فى كبرى المجلات العالمية أكثر من 450 بحثًا دوليا تختص بمجالين أساسين، وهما الطاقة الشمسية ومجال تحلية المياه، كما وصلت عدد الاستشهادات المرجعية لبحوثه إلى أكثر من 10 آلاف في قاعدة البيانات الدولية Scoups .

من جانبه، هنأ الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا أعضاء هيئة التدريس الفائزين، مؤكداً أن وجود 19 أستاذًا بجامعة طنطا في قائمة أفضل 2٪ من علماء العالم تعكس تميزهم العلمي، بما يضمن لجامعة طنطا دعم قدرتها التنافسية بين نظرائها من الجامعات على المستويين العربي والدولي، متمنياً لهم مزيد من التقدم لرفعة الوطن وشأن الجامعة.

السيرة الذاتية للدكتور قابيل

حصل الدكتور عبد النبى قابيل، على جوائز جامعة طنطا الثلاث التشجيعية والتقديرية والتميز، في الآداء الجامعي، كما حصل على جائزة الدولة للتفوق، وتم تكريمه من الرئيس السيسي فى عيد العلم عام 2014، وجائزة الباحثين العرب بالأردن، وجائزة خليفة التربوية للأستاذ المتميز في البحث العلمي على مستوى الوطن العربي، والتي تُمنح لأستاذ واحد متميز في البحث العلمي في جميع التخصصات، كما كرمه الشيخ منصور بن زايد نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي، ووزير مجلس شئون الرئاسة.

كما حصد مؤخرا جائزة الدكتور محمد ربيع ناصر للعلوم التطبيقية لعام 2020، كما حصل على عضوية مجلس المياه والري بأكاديمية البحث العلمي واستشاري تقيم الأثر البيئي بوزارة البيئة.

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