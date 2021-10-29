«التعليم» توجه رسالة للطلاب بشأن التحرش

وجَّهت الدكتورة نوال شلبي، مدير مركز تطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رسالة عاجلة للطلاب للتوعية ضد التحرش، وذلك في كتاب اللغة العربية للصف الرابع الابتدائي للعام الدراسي الجديد 2021-2022.

«التعليم» للطلاب: اللمسة التي تجعلكم تشعرون بعدم الارتياح «غير طيبة»

وجاء نص الرسالة كالآتي: «إن جسد كل منكم مميز وله خصوصية.. أنتم تشعرون بالأمان عندما نحتضنكم بين أيدينا، وكذلك فأنتم تشعرون بسعادة غامرة عندما نحملكم ونرفعكم عالياً في الهواء، فتضحكون من قلوبكم، هذه لمسات طيبة تشعر أجسامكم بالارتياح وعدم الخوف.. أما اللمسة التي تجعلكم تشعرون بعدم الارتياح والضيق فهي لمسة غير طيبة».

وأضافت في منشور لها بصفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» طبقاً لكتاب اللغة العربية: «حينما تشعرون بعدم الارتياح من لمسة غير طيبة أو بوجود شيء خاطئ، يجب عليكم أن تخبرونا بما تشعرون به على الفور، وأن تقولوا لمن يؤذي أجسامكم بلمساته غير الطيبة: كف عن هذا، وعندما تشعرون بلمسات غير طيبة من بعض المحيطين بكم فإنه يطلق على هذا الفعل إيذاء».