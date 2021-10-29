إحالة عامل وطالب للجنايات نشرا فيديو لفتاة عارية بالدقهلية

نشر شابين مقطع فيديو مرئي لفتاة عارية، بإحدى قرى مركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، بعد أن رفضت الانصياع لطلبهما بدفع مبلغ 5 آلاف جنيه، ومعاشرتها جنسيا مقابل عدم نشر الفيديو ولما رفضت روجوا الفيديو بين أهالي القرية، ما دفعها لتحرير بلاغ ضدهما، وأقرت بوجود علاقة عاطفية مع المتهم الأول، بعد أن أوهمها بالزواج منها وطلب منها إرسال مقطع فيديو مرئي وهي في خلوة دون ارتداء كامل ثيابها فأستجابت له، وما إن وصله الفيديو أرسله إلى المتهم الثاني وهددوها بنشر الفيديو.

اتهام شابين بفضح فتاة

وأحال المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، طالب وعامل بإحدى قرى السنبلاوين، إلى محكمة جنايات المنصورة بعد اتهامهما بفضح فتاة كانت على علاقة عاطفية بالمتهم الأول، وذلك بنشر مقطع فيديو خادش للحياء تحصل عليه منها حال وجود علاقة بينهما، وهددها بنشره وطلبا من الفتاة مبلغ 5 آلاف جنيه ومعاشرتها جنسيا، وعندما رفضت أذاعا الفيديو بين أهالي قريتها، وهو ما اضطر الفتاة إلى إبلاغ الجهات المختصة وألقت القبض عليهما وبحوزتهما مقطع الفيديو.

إفشاء مقطع مرئي خادش للحياء

وجاء في أمر إحالة المتهمين «محمود ا. م.»، 19 سنة طالب محبوس، و«يوسف م. ع.»، 21 سنة، عامل، محبوس، يقيمان بإحدى قري السنبلاوين، بأنه في غضون شهر مايو لعام 2021 بدائرة مركز السنبلاوين محافظة الدقهلية، هددا المجني عليها «فاطمة هـ.» بإفشاء مقطع مرئي ملتقط لها خادش للحياء وكان هذا التهديد مصحوب بحملها على اتيان عمل معين وهو امدادهما بمبلغ مالي قدره 5 آلاف جنيه ومعاشرتها جنسيا وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

واتهمتما النيابة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها، بأن نقل المتهم الأول بواسطة أحد الأجهزة الإلكترونية «هاتف جوال» مقطع فيديو مرئي ملتقط لها في مكان خاص وذلك إلى المتهم الثاني بغير رضائها وكان ذلك على النحو المبين بالتحقيقات، وشرعا في الحصول على المبالغ المالية المبينة وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليها، إلا أنه خاب أثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهما به وهو عدم انصياع المجني عليها لهما وإبلاغها للسلطات المختصة.