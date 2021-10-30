الأرصاد تحذر: سقوط أمطار غزيرة طوال اليوم.. والشتاء لم يبدأ

قالت منار غانم، متنبئ جوي بهيئة الأرصاد الجوية، إنَّ العديد من المناطق شهدت سقوط أمطار من متوسطة إلى غزيرة ورعدية على مطروح والإسكندرية والسواحل الشمالية للبلاد، وبعض الأماكن من القاهرة الكبرى والدلتا وشمال الصعيد، منذ فجر اليوم وحتى الساعات الأولى من الصباح، وتستمر حتى الآن.

سقوط أمطار متوسطة على القاهرة وشمال الصعيد

وأضافت «منار»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة extra news، ويقدمه الإعلاميين منة فاروق وهمام مجاهد، اليوم السبت، أنه من المتوقع استمرار سقوط أمطار من متوسطة لغزيرة على مناطق من السواحل الشمالية للبلاد اليوم، بينما تشهد القاهرة وشمال الصعيد وجنوب الدلتا تشهد أمطار ما بين خفيفة لمتوسطة على فترات متقطعة.

ولفتت أن طقس اليوم معتدل على السواحل الشمالية للبلاد والقاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، وحار على محافظات شمال وجنوب الصعيد خلال ساعات النهار.

انخفاض الحرارة في الساعات المتأخرة من الليل

وأشارت إلى أنه مع ساعات الليل ومع غياب أشعة الشمس، تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض، وبالتالي الطقس لطيف في الساعات الأولى من الليل، لكن في الساعات المتأخرة من الليل وبالصباح الباكر تشهد انخفاضا في الحرارة، ويكون الطقس من مائل للبرودة لبارد.

نصائح للطلاب وقائدي السيارات بسبب الشبورة والأمطار

وأوضحت أن الشبورة المائية تظهر في الصباح الباكر وفي الساعات المتأخرة من الليل على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ناصحة قائدي المركبات المسافرين على هذه الطرق توخي الحذر والقيادة بهدوء تام أثناء الشبورة المائية وسقوط الأمطار.

ونصحت الطلاب قبل توجههم للمدارس أو المواطنين قبل توجههم لأعمالهم في الصباح الباكر بارتداء سترة خفيفة، لافتة أن فصل الشتاء يبدأ بعد شهر ونصف من الآن، تحديدا في 21 سبتمبر، «لسة شوية».