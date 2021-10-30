الحكم بإعدام عاطلين قتلا سائق «توك توك» لسرقته بالدقهلية

قضت محكمة جنايات المنصورة، الدائرة الرابعة، بمحافظة الدقهلية اليوم، بإعدام عاطلين بعد مطالعة الأوراق ورأي مفتي الجمهورية والمداولة قانونا وألزمتهما المصاريف الجنائية، بعد قيامهما باستدراج سائق «توك توك» وقتله والتخلص من جثته بأحد المصارف، لسرقة الـ«توك توك» وهاتفه المحمول.

صدر الحكم برئاسة المستشار بهاء الدين المري، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين أحمد لطفي حسانين، وسعيد السمادوني، ومحمد الشرنوبي، وسكرتارية محمد جمال محمد، محمود محمد عبد الرازق، وذلك في القضية رقم 13647 لسنة 2021 جنايات مركز المنصورة، والمقيدة برقم 1729 لسنة 2021 كلي جنوب المنصورة.

المتهمان استدراجا المجني عليه وقتلاه

وأصدرت المحكمة حكمها على كلا من «عمرو ر. ا»، 26 عاما، ومقيم قرية البدالة التابعة لمركز المنصورة، و«محمد س. ا»، 29 عاما، وشهرته «حمو»، لأنهما بتاريخ 6 ،7 من يناير 2021، قتلا المجني عليه كريم أشرف محمد إبراهيم، عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا عزما قاطعا على قتله، وما إن ظفرا به شل المتهم الأول حركته وأسجاه أرضا، وعاجله المتهم الثاني بضربات بواسطة «حجر» برأسه أكثر من مرة، حتى أصبح طيعا لبطشهما، وألقيا جسده بأحد المصارف ليستوثقا من وفاته، محدثين به الإصابات الموصوفة بشهادة الطبيب الشرعي، وما ورد بتقريره إلى أن فاضت روحه، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

تحقيقات النيابة العامة

وتوصلت تحقيقات النيابة العامة التي أجراها المستشار مصطفى عبد الغني، وكيل النيابة الكلية، إلى أن المتهمين ارتكبا واقعة القتل وقاما بسرقة التوك توك الخاص بالمجني عليه، وذلك بعد أن رصدت إحدى كاميرات المراقبة استقلالهما للمركبة المسروقة.