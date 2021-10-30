مصرع طفل عمره عامان غرقا في ترعة بالعياط.. انشغل عنه والده بري الأرض

لقي طفل عمره عامان مصرعه، غرقًا في ترعة مياه لري الأرضي الزراعية في العياط، وتبين من تحريات المباحث التي أشرف عليها اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث أن الطفل كان يلهو بجانب والده الذي انشغل عنه خلال ري الأرض، وعندما انتبه إليه وجده غارقًا في المياه فأسرع نحوه من أجل إنقاذه لكنه تأكد من أنه لفظ أنفاسه الأخيرة في الحال.

التحريات: والد الطفل انشغل عنه فغرق في الترعة

وأوضحت تحريات المباحث التي أشرف عليها اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية أن الحادث يخلو من أي شبهة جنائية، وأن الطفل مات غرقًا لأنه بمعاينة مكان الحادث تبين أن الأرض تروى بالمياه وأن رواية والد الطفل صحيحة وليس فيها مغالطات.

وبسؤال جيران والد الطفل، أكدوا أنهم كانوا حاضرين واقعة غرق الطفل وأنه كان يجلس على حافة الترعة وقت أن كان والده يروي قطعة أرض زراعية وانشغل بها، وبعدها فوجئ بسقوط الطفل في المياه وغرق دون أن ينتبه إليه والده.

والدة الطفل تركت الطفل بجانب والده

وأفادت تحريات المباحث بأن والد الطفل عمره 34 عاما، ومقيم في قرية «طهما» بالعياط، وأنه ذهب في الصباح لري أرضه وبعدها حضرت زوجته بصحبة طفلها، ثم تركت الطفل بجانب والده وانصرفت وخلال مباشرة والده عمله في الأرض ومتابعة ري أرضه انشغل عن والده ومات غرقًا في الترعة.