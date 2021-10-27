حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 27-10-2021 مهنيا وعاطفيا

من أبرز عيوب برج الدلو الانعزال المفاجئ عن المحيطين سواء أصدقاء أو شركاء، إلا أنهم سرعان ما يعودون لطبيعتهم الاجتماعية بعد التخلص من المشاعر السلبية.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الدلو مهنيًا

القمر يتنافر مع بلوتو في منزلي الصحة.. حاول اليوم أن تتعامل بحنكة وهدوء مع الضغوط من حولك حفاظا على طاقتك، وابق متحفظا.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيًا

فينوس وعطارد داعمان ويعدانك بعلاقات هادئة، فقط لا تتحدث عن حياتك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو النجم العالمي براد بيت، ويوافق تاريخ ميلاده 18 ديسمبر.