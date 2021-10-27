حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 27-10-2021 مهنيا وعاطفيا

يميل مولود برج الحوت للتسامح والغفران، ومن الصعب أن يتعامل مع أي شخص بأنانية مهما كانت الأسباب، كما يتميز بالخيال الواسع، والقدرة على الإبداع، فغالبًا ما يمتلك مواهب متعددة، كما أنّه من أقل الأبراج أنانية وحبًا للذات.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحوت مهنيًا

يساعدك الوضع الفلكي أن تثبت وجودك وأن تضع أقدامك على الطريق الصحيح.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيًا

رغم التشوش.. القمر بمنزل الحب يمنحك سحرا وطاقة عاطفية وقد تلمس قلب من تحب.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت المغنية الأمريكية كاميلا كابيلو، ويوافق تاريخ ميلادها 3 مارس.