«التموين»: صرف مقررات نوفمبر بداية من غد الاثنين وحتى نهاية الشهر

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، غدا الاثنين الموافق 1 نوفمبر 2021، صرف مقررات تموين شهر نوفمبر، لجميع المواطنين من حاملي البطاقات التموينية.

متى ينتهي صرف تموين نوفمبر؟

ويستمر صرف تموين شهر نوفمبر، للمواطنين حتى نهاية الشهر، حيث يتمكن أي فرد من الأسرة التي تمتلك بطاقة التموين من صرف مقررات وحصص البطاقة التموينية في أي يوم من أيام الشهر، ويحدد حصة البطاقة عدد أفراد كل بطاقة.

ما هي حصة البطاقة التموينية المقررة من السلع المدعمة؟

تحصل البطاقة التي يبلغ عددها 4 أفراد على دعم بقيمة 200 جنيه شهريا، وحصتها من السلع التموينية عبارة عن:

** 2 كيس أرز.

** 8 أكياس سكر بحد أقصى أو حسب الاحتياج.

** 4 زجاجات زيت بحد أقصى.

** شراء سلع اختيارية بباقي المبلغ.

فيما تحصل البطاقات التموينية التي يبلغ عددها أفرادها 3 أفراد على 150 جنيهًا شهريًا، وحصتها من السلع التموينية عبارة عن:

** كيس أرز.

** 6 أكياس سكر بحد أقصى أو حسب الاحتياج.

** 3 زجاجات زيت.

** شراء سلع اختيارية.

أما البطاقة التموينية التي يبلغ عدد أفرادها فردين فقط، فتحصل على 100 جنيه شهريًا، وحصتها من السلع التموينية هي كالتالي:

** كيس أرز.

** 2 زجاجة زيت.

** 4 أكياس سكر بحد أقصى أو بحسب الاحتياج.

** شراء سلع اختيارية بباقي المبلغ.

وأخيرا فإن حصة البطاقة التموينية ذات فرد واحد هي 50 جنيها شهريا، وحصتها من السلع التموينية هي:

** كيس أرز.

** زجاجة زيت.

** 2 كيس سكر بحد أقصى أو بحسب الاحتياج.

** شراء سلع اختيارية لصاحب البطاقة بباقي المبلغ.

ويبلغ عدد المواطنين المقيدين على منظومة الدعم التمويني 64 مليون مواطن، في حين يبلغ عدد المواطنين المستفيدين من منظومة دعم الخبز 72 مليون مواطن.

ويصرف المواطنون التموين شهريا من عدة منافذ مختلفة مقسمة إلى 38 ألف منفذ تمويني على مستوى الجمهورية، و6300 منفذ مشروع جمعيتي وعدد 1300 فرع مجمع استهلاكي منتشر على مستوى الجمهورية.