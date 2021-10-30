تخصيص 37 قطعة أرض بـ18 مدينة جديدة لمشروعات عمرانية وخدمية

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، على تخصيص 37 قطعة أرض بـ18 مدينة جديدة، بأنشطة متنوعة «عمرانى متكامل وخدمى مختلط ومصانع ومدارس وطبى وخدمى صناعى ودار مسنين وتجارى إدارى ونادٍ اجتماعى وغيرها».

وقال «الجزار»: «فى القاهرة الجديدة تم تخصيص 6 قطع أراضٍ بنشاط طبى، وتجارى إدارى، ومحطة خدمة وتموين سيارات، وفى 6 أكتوبر تم تخصيص قطعتى أرض لإقامة دار مسنين، ونشاط خدمى صناعى، وفى مدينة العاشر من رمضان تم تخصيص قطعتى أرض لإقامة مصنع ونشاط إدارى، وفى الشيخ زايد تم تخصيص قطعة أرض لإقامة مدرسة، وفى بدر تم تخصيص قطعتى أرض بنشاط تجارى إدارى، وفى السادات تم تخصيص 6 قطع أراضٍ لإقامة مصانع، ونشاط تجارى.

وأضاف الوزير: فى بنى سويف الجديدة تم تخصيص قطعتى أرض لإقامة مصنع ومدرسة، وفى المنيا الجديدة تم تخصيص قطعة أرض لإقامة نادٍ اجتماعى، وفى العاصمة الإدارية الجديدة تم تخصيص 3 قطع أراضٍ لإقامة مدرسة، ومحطة تموين سيارات، ونشاط طبى، فضلاً عن تخصيص قطع أراض أخرى فى كل من العلمين الجديدة والعبور الجديدة وأكتوبر الجديدة وقنا الجديدة وأسيوط الجديدة وأخميم الجديدة ودمياط الجديدة وبرج العرب الجديدة.