أسعار الأسمنت تواصل استقرارها اليوم الأربعاء.. الطن يبدأ من 710 جنيهات

استقرت أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء، 20 أكتوبر 2021، في مصر خلال فترة التعاملات الصباحية لليوم الثاني على التوالي، وذلك بعد أن واجهت أسعار مواد البناء تقلبات شديدة أول أمس، ورفع عدد من شركات الأسمنت للأسعار ليباع الطن عند 1,110 و710 جنيه للطن.

وتهتم «الوطن» بمتابعة أسعار مواد البناء للعاملين بقطاع البناء والتشييد والمستثمرين والمطورين العقاريين عبر رصد الأسعار بشركات الأسمنت في مصر، والتي تتنوع منتجاتها بين الأسمنت العادي والأبيض والمخلوط والمقاوم، لتسجل الأسعار الآتي:

أسعار الأسمنت العادي بالشركات

يباع الأسمنت المسلح بسعر 1,100 جنيه للطن، وهو أعلى سعر بالسوق المحلية اليوم، في الوقت الذي يباع فيه أسمنت الدلتا بأسعار تتراوح بين 715 و710 جنيه للطن.

السعر الأدنى بشركات الأسمنت

أما أسمنت الصعيد فقد سجل 750 جنيه للطن، وطن الأسمنت المخصوص يباع بسعر 1,060 جنيه للطن، والأسمنت من نوعية الممتاز فيباع بأسعار تتراوح بين 1,080 و1,070 جنيه للطن، بينما وصل طن أسمنت سيناء إلى 940 جنيه.

أسعار الأسمنت الأبيض

وتتراوح أسعار الأسمنت الأبيض اليوم بالشركات بين 2,500 و2,380 جنيه للطن، حيث سجل سعر طن الأسمنت الأبيض العادة 2,500 جنيه للطن، فيما يباع أسمنت سوبر رويال بأسعار تتراوح بين 2,400 و2,380 جنيه للطن.

ويتميز الأسمنت الأبيض بصلابته عن الأسمنت العادي ومن بين استخداماته ترميم الشقوق وتزيين الجدران والأسقف وتصنيع البلاط، بالإضافة إلى دخوله في أعمال الخرسانة البيضاء.

أسعار الأسمنت المخلوط

يباع أسمنت الواحة المخلوط بأسعار تتراوح بين 780 و775 جنيه للطن، وهو الأعلى بين شركات الأسمنت المخلوط، فيما وصل سعر أسمنت «العمران» إلى 660 و655 جنيه للطن.

أسعار الأسمنت المقاوم

يباع أسمنت «أسيك سي وتر» بأسعار تتراوح بين 1,070 و1,060 جنيه للطن، في الوقت الذي يباع فيه أسمنت «السويس سي ووتر» بسعر 1,110 جنيه للطن، وفي المقابل سجل أسمنت السويدي أعلى سعر للمقاوم بالسوق المحلية عند 1,140 جنيه للطن.