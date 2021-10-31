التعليم: 100 جنيه تأمين سبب توقف تابلت الثانوية لـ45 ألف طالب

أكد الدكتور أحمد ضاهر نائب وزير التربية والتعليم لتكنولوجيا المعلومات والتعلم الرقمي، أن عدم فتح جهاز التابلت مع بعض طلاب الثانوية العامة، للدفعة الأخيرة حتى الآن، يرتبط بأن هؤلاء الطلاب لم يسددوا قيمة التأمين الخاصة بالأجهزة، ما تسبب في توقفها وعدم تشغيلها مرة أخرى كما كانت.

ضاهر: 45 ألف طالب لم يسددوا قيمة التأمين.. «اللي يدفع جهازه هيشتغل»

أضاف نائب وزير التعليم في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن عدد الأجهزة التي لم تفتح مع طلاب الثانوية العامة، حوالي 45 ألف طالب، وهؤلاء مطالبون بدفع 100 جنيه عن كل جهاز، كتأمين على التابلت، في أي مكتب بريد، ثم يزوروا أقرب فرع للشركة المنتجية للتابلت (سامسونج) لتقديم إيصال الدفع، وبعدها سيتم تشغيل الجهاز مرة أخرى.

ولفت ضاهر، إلى أن طالب الثانوية العامة الملتحق بالجامعة حاليا، بإمكانه استخدام التابلت في مرحلة التعليم الجامعي وعدم بيعه أو استخدامه في أغراض ليست مهمة، خاصة وأنه تم إلغاء الكتاب الجامعي، وهذا يعطي قيمة مضافة لأجهزة التابلت التي بحوزة الطلاب.

الانتهاء من تسليم التابلت للطلاب الجدد خلال أسبوعين

وعن تسليم التابلت لطلاب أولي ثانوي 2021-2022، قال نائب الوزير، أنه بدأ توزيع تابلت الصف الأول الثانوي على الطلاب الجدد للعام الدراسي الحالي 2021 /2022، من يوم الخميس الماضي، وسيتم الانتهاء من توزيعه خلال أسبوعين طبقًا للجدول المحدد، مطالبًا بسرعة الاستيفاء من دفع قسط التأمين على التابلت، وتجهيز الأوراق المطلوبة لاستلام التابلت.

الأوراق المطلوبة لتسليم التابلت

وحددت وزارة التربية والتعليم الأوراق المطلوبة يلزم استيفاؤها قبل تسليم التابلت، وهي:

- دفع مبلغ 100 جنية بوصيلة تأمين علي التابلت في أقرب مكتب بريد مميكن.

- إيصال بالمصروفات الدراسية للعام الدراسي الحالي 2021-2022.

- عدد 1 صورة من شهادة الميلاد وصورة من بطاقة ولى الأمر.

- إيصال تأمين التابلت الأصلي.

- إقرار تسليم التابلت.