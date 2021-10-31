تحرير محاضر ضد محال صاغة لغش الذهب بقنا.. خلطوه بنسبة كبيرة من النحاس

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بقنا، برئاسة المحاسب أحمد السيد، وكيل الوزارة، بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك، ومكتب تموين نجع حمادي برئاسة خالد فاضل، مدير المكتب مدير الإدارة وفريق التفتيش بالإدارة، اليوم الأحد، حملة على مستوى محال الصاغة بدائرة بندر نجع حمادي.

وضبطت الحملة بعض محال الذهب التي تقوم بالغش والتدليس في عيارات الذهب (صناعة الذهب) بنسب مختلفه تراوحت بين 4 إلى 11 جراما، وبغش الذهب وخلطه بنسب كبيرة من النحاس زادت عن نسبة الذهب الصافي المسموح به والمعلن عنه، والمقررة في صناعة الذهب .

من جانبه، قال المحاسب أحمد السيد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بقنا، إنه تم تحرير محاضر لمحال الصاغة، وقُيدت بأرقام 19224 و19226 و19227 و19228 جنح «ا.د. ط» نجع حمادي ضد المخالفين من محال الصاغة، وتم توجيه مخالفة القانون رقم 68 لسنة 1976.

تحرير محاضر في حملة على محال الفضة

وفي سياق متصل قامت إدارة تموين نجع حمادي بالتفتيش على محال الفضة، وحررت المحضر رقم 19225 جنح «ا.د.ط» نجع حمادي، حيث وجد محل بيع فضة يغش في عيارات الفضة المعلن عنها بواقع 40 جراما و900 ملي، وتم توجيه مخالفة القانون رقم 68 لسنة 1976.

ولفت، إلى أنه في ضوء الرقابة على الأسواق والمخابز فقد تم تحرير 6 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، و4 محاضر غلق بدال تموين، و4 محاضر ذبح خارج المجازر الحكومية، و1 محضر توقف عن الإنتاج، و2 محضر مخابز مغلقة.

وأكد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بقنا، أن المديرية مستمرة في شن حملات يومية على الأسواق والمحال التجارية؛ لضبط الأسعار ومنع تلاعب التجار وضبط السلع مجهولة المصدر، لافتا إلى أن إجمالي المخالفات التموينية اليوم بلغ 28 مخالفة تموينية متنوعة.