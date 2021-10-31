تفاصيل القبض على شخص اعتدى على مواطنين داخل صيدلية بالغربية.. «مهتز نفسيا»

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل إلقاء القبض على مهتز نفسيًا تعدى على بعض الأشخاص داخل صيدلية في الغربية، مستخدمًا سلاحا أبيضا، وانتشار مقطع فيديو على موقع «فيس بوك» للواقعة.

وجاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بعنوان «دكتورة صيدلانية يتعدى عليها بلطجي في الصيدلية» متضمنًا تعدي المهتز نفسيا على بعض الأشخاص داخل صيدلية بدائرة مركز شرطة المحلة، مستخدما سلاح أبيض.

تفاصيل الواقعة

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 29 الجاري تبلغ لمركز شرطة المحلة بمديرية أمن الغربية من صيدلانية ومالكة صيدلية، مقيمة بدائرة المركز بقيام عامل يعاني من اضطرابات نفسية، مقيم بذات الناحية، بالتعدي عليها بالسب، وإحداث تلفيات بالصيدلية التي تملكها إثر مشادة كلامية بينهما حال وجوده أمام الصيدلية دون مبرر، الأمر الذي دفع تاجر أحذية مجاور للصيدلية، مُصاب بجرح قطعي بالرأس، وكدمات متفرقة، بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته.

التعدي على بعض الأشخاص داخل الصيدلية

وعقب تقنين الإجراءات جرى استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبسؤال الشاكية اتهمت العامل بالتعدي عليها بالسب والشتم، وإحداث تلفيات بالصيدلية.

وبمواجهة المشكو في حقه اعترف بارتكاب الواقعة، واتهم تاجر الأحذية بالتعدي عليه وإحداث إصابته، وجرى نقله للمستشفى العام، وبمناقشة تاجر الأحذية اتهم المشكو في حقه بالتعدي عليه، وإحداث إصابته، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.