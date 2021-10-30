ضبط 296 منشأة سياحية مخالفة خلال شهر أكتوبر بالإسكندرية

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، برئاسة اللواء جمال رشاد، وكيل الوزارة رئيس الإدارة، عن ضبط 296 منشأة سياحية مخالفة، خلال شهر أكتوبر الجاري، وذلك ضمن 58 حملة تم تنفيذها خلال الشهر، حيث تم التفتيش على 723 منشأة.

158 منشأة وفقت أوضاعها في الإسكندرية

وقال اللواء جمال رشاد، وكيل الوزارة رئيس الإدارة، إن الإدارة المركزية للسياحة والمصايف مستمرة في المرور والرقابة علي الكافيهات والكافتريات والمحال العامة، للتأكد من ضبط الأسعار وعدم استغلال المواطنين، مشيرا إلى ضبط تلك المنشآت المخالفة حيث التزمت 158 منشأة منها بتوفيق أوضاعها باعتماد قوائم أسعارها أو بتجديدها.

محاضر ضد منشآت سياحية مخالفة في الإسكندرية

وأضاف «رشاد» في بيان، اليوم، أن 138 منشأة من المنشآت المخالفة لم تحضر، وحُررت محاضر لها وسُلمت لأقسام الشرطة التابعة بالمخالفات.

ولفت إلى أن تلك المخالفات التي رُصدت بأنحاء الإسكندرية تراوحت ما بين البيع بأسعار غير معتمدة، والبيع بأزيد من الأسعار المعتمدة، وعدم إعلان قوائم الأسعار للجمهور.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية للسياحة، أن تلك المنشآت التي رُصدت أُخطر المدير المسؤول بها للتواجد بمقر الإدارة ومعه أوراق المنشأة، لتجديد قائمة الأسعار كإجراء أولي، وفي حالة عدم الحضور سيتم تحرير محضر بالمخالفة، وفيما يخص المنشآت التي لا يوجد بها أوراق أثناء المرور أو رخصة عمومية، قد تم إخطار الحي التابع له لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازم.