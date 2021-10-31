يتطلع قطاع كبير من الجمهور، لمعرفة موعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل مريم على MBC مصر 2، بطولة الفنانة هيفاء وهبي، إذ تصدر محرك البحث جوجل وكذلك مواقع التواصل الاجتماعي، انتظارا لعرضه على القناة من جديد.

تعرف على أبطال مسلسل مريم على MBC مصر 2

ويأتي موعد عرض الحلقة الأولى من مسلسل مريم على MBC مصر 2، غدا الاثنين في تمام الساعة الخامسة مساءً، بينما يُعاد عرضه في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل، وهو عمل درامي من بطولة هيفاء وهبي، وخالد النبوي، وريهام عبد الغفور، وحسن حسني، وأنعام الجريتلي، وتامر ضيائي، وشيرين الطحان، وعمر السعيد، وغيرهم.

تفاصيل ظهور هيفاء وهبي في مسلسل مريم على MBC مصر 2

وتظهر الفنانة هيفاء وهبي، في مسلسل «مريم»، بدورين مختلفين، إذ تُجسد دور سيدة أعمال تُدعى ملك الجارحي، ومريم الجارحي، متزوجة دون موافقة أهلها، إذ تتعرض لعملية نصب من زوجها لتفقد بعدها حاسة النطق، كما تتسبب في تعرض والدها لأزمة قلبية حادة تودي بحياته.

ويُظهر مسلسل مريم على MBC مصر 2، حجم انشغال «ملك» مع مرض ابنتها «رنا» وكذلك إدارة شركة الإعلانات التي تملكها، فضلًا عن دخولها في مشكلات مع عمها الذي يُجسد دوره الفنان حسن حسني، كونه يطمع في الاستحواذ على ثروتها، ويتهمها بالتزوير بهدف الاستيلاء على ثروة والدها، وكذلك معاناتها من ضغوط زوجها السابق.

أبرز أعمال هيفاء وهبي في السينما والتليفزيون

يذكر أنّ الفنانة هيفاء وهبي، بطلة مسلسل «مريم»، قدمت أعمالا فنية عدة، ما بين السينما والتليفزيون، وحظيت بنسبة انتشار واسعة، منها «دكان شحاتة، وكلام على ورق، وحلاوة روح، ومولد وصاحبه غايب، والحرباية، ولعنة كارما»، وغيرها من الأعمال.