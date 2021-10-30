الصحة: لا توجد تجارب لاستخدام سم العقرب في علاج مصابي كورونا «فيديو»

قال الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد بوزارة الصحة والسكان، إن عدد مصابي كورونا الذين يتلقون علاجهم في العناية المركزة وأجهزة التنفس الصناعي في الموجة الرابعة أقل كثيرًا من الموجات السابقة.

تحديث البروتوكول العلاجي المصري 6 مرات

وأضاف «حسني»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن»، المذاع عبر شاشة الحدث اليوم، من تقديم الإعلامي سيد علي، أن كل مستشفيات العزل والأطقم الطبية تعمل بأريحية، مشيرًا إلى أن المستشفيات لديها وفرة أجهزة التنفس الصناعي، بالإضافة إلى كل الأدوية الحديثة، كما جرى تحديث البروتوكول العلاجي قريبا، وذلك للمرة السادسة.

اكتشاف أدوية جديدة أثبتت فعالية أقوى

وتابع رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد بوزارة الصحة والسكان، أنه جرى تحديث البروتوكول المصري بسبب اكتشاف أدوية جديدة أثبتت فعالية أقوى، كما تطرق إلى ما أثير بشأن فعالية أحد العقارات المضادة للاكتئاب كأحد أهم أدوية علاج كورونا، موضحًا أن هذه الأبحاث ما زالت قيد التجربة، أما سم العقرب فلم يسمع عن وجود تجارب يخضع لها، لكن الأدوية المصرية ثبتت فعاليتها بعد التجربة العلمية والتجربة على البشر وأثبتت نجاحا كبيرا في سرعة الشفاء من المرض وتقليل نسبة الوفيات.

وفي وقت سابق أكد الدكتور حسام عبدالغفار، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن المستشفيات الجامعة أنهت كل استعداداتها بشأن مواجهة أي زيادة في أعداد كورونا.

وأوضح أنه في حال ارتفاع الإصابات سيجري زيادة عدد أسرة عزل مصابي المرض، مشيرا إلى أنَّه حتى الآن لم يحدث توسع في عدد الأسرّة لأن نسب الإشغالات معقولة، حيث لا تزيد على 20% بأسرّة الحجز الداخلي و35% بالأسرّة المخصصة للرعايات المركزة.