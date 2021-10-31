تجديد حبس دجال المنوفية 15 يوما لاعتدائه على ربة منزل.. أوهمها بالعلاج

أمرت نيابة اشمون بتجديد حبس دجال المنوفية بتهمة الاعتداء جنسيا على ربة منزل، داخل منزله بإحدى قرى مركز أشمون، 15 يوما علي ذمة التحقيقات، بعد تحرير ربة المنزل محضرا بالواقعة في مركز الشرطة.

تفاصيل اعتداء دجال المنوفية علي ربة منزل

تعود تفاصيل الواقعة، إلى تحرير ربة منزل مقيمة بالقاهرة، محضرا في قسم شرطة أشمون، ضد دجال اعتدى عليها جنسيا داخل منزله، أثناء وجودها عنده لحل مشاكلها الأسرية، موضحة انها حصلت على رقمه من مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكدت مصادر أمنية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المتهم «دجال المنوفية» اعتدى جنسيا على ربة المنزل أكثر من مرة، بعد ايهامها أنه يعالجها، موضحا أن المجني عليها حررت محضرا في مركز شرطة أشمون، وجرى إلقاء القبض على المتهم، وبعرضه على النيابة العامة أمرت بحبسه ثم تجديد الحبس لمدة 15 يوما.

كان اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة أشمون، يفيد بتحرير ربة منزل مقيمة بالقاهرة، محضرا يفيد بالاعتداء عليها جنسيا من دجال بدائرة المركز، وألقي القبض على المتهم، وتباشر النيابة العامة التحقيقات في الواقعة.

الأجهزة الأمنية تكثف البحث لحل لغز وفاة الطالبة شهد

على صعيد مختلف، تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف غموض العثور على جثة الطالبة «شهد» التي عثر عليها مقتولة بجوار مدرستها بعد تغيبها لمدة يوم، بعد توجيه مدير أمن المنوفية بتشكيل فريق بحث جنائي لكشف غموض الواقعة وكشف تفاصيلها.