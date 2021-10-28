«التعليم» لطلاب الصف الرابع الابتدائي: ارجعوا لقاموس المصطلحات للفهم

كشف مصدر مسئول في التربية والتعليم والتعليم الفني، التنبيه على المدارس في مختلف المحافظات بضرورة الالتزام بالإجراءات التدريسية لكل درس في الصف الرابع الابتدائي والواردة بدليل المعلم أثناء التحضير والشرح للمقررات الدراسية.

ضرورة طرح سؤال أساسي يحث التلاميذ على البحث

وأضاف المصدر في تصريحات لـ«لوطن»، أنه يمكن توزيع حصص بعض المواد الدراسية على 4 أيام حسب طبيعة الجدول المدرسي للمدرسة، مطالبا المعلمين بضرورة بدء شرح المقرر الدراسي بطرح سؤال أساسي يحث التلاميذ على البحث والاستقصاء والاستفادة من المادة. موضحاً أنه يوجد في نهاية كل وحدة من مقرر الصف الرابع الابتدائي جزء التحقق من المفهوم وإعادة التقييم لتصحيح المفاهيم الخطأ.

وطالب المصدر، الطلاب بالرجوع إلى قاموس المصطلحات بنهاية كتاب الطالب أو دليل المعلم، مؤكداً أن الوزارة وفرت منصات تعليمية عديدة تساعد الطلاب على فهم شرح الدروس من خلال مجموعة من الأمثلة التطبيقية التي تقيس فهم الطالب لمخرجات التعلم.

«البيومي»: ضرورة عمل خطة يومية للطالب لمذاكرة المقررات الدراسية

وفي سياق متصل، أكد حامد البيومي، مدرس العلوم والرياضيات، أن هناك كتبا لطلاب الصف الرابع الابتدائي بها ما يتخطى 60 درسًا، موضحًا أنه يمكن التغلب على صعوبة هذه المقررات الدراسية وكثرتها بعمل خطة يومية للطالب لمذاكرة درس كل يوم وقدرة المعلم على تطويع التقيات الحديثة في العملية التعليمية.

وأضاف «البيومي» لـ«الوطن»، أنه يجب على الطلاب الاستماع لشرح المقررات الدراسية بالفيديو وحل نماذج الأسئلة بكثرة، لفهم مخرجات التعلم في المقرر الدراسي.