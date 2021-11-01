أهم الحوادث بمحافظات الدلتا: شاب يشعل النيران في شقيقته وحملات تموينية

شهدت محافظات وجه بحري بقلب الدلتا، سلسلة من الحوادث، أهمها نتج عن سوء أحوال الطقس وجرائم غش تجاري، حيث نجحت الأجهزه الأمنية بمديرية أمن الغربية والرقابية بالجهات المعنية، من ضبط المخالفين وردعهم قانونيا تنفيذا لتوجيهات قرارات النيابة العامة حيال الوقائع المشار إليها.

إصابة شخصين بكدمات وسحجات في حادث سير بسبب الطقس السئ

في محافظة الغربية وبسبب سوء الطقس والأحوال الجوية، تم رصد إصابة شخصين بكدمات وسحجات حال هطول أمطار غزيره وشن حملات رقابية ومحاسبة المخالفين قانونيا.

وكان اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث سير في منطقة الاستاد، التابعة لقسم شرطة ثان طنطا.

انتقلت إلى مكان الواقعة، الأجهزة الأمنية، وتبين تصادم سيارة ميكروباص بالرصيف قبل كوبرى طريق المستشار عدلي منصور، بسبب الأمطار، ما أسفر عن إصابة شخصين بكدمات وجروح متفرقة في الجسد، وجرى نقلهما إلى مستشفى طنطا الجامعي لتلقى العلاج، ورفع حطام الحادث وإعادة حركة سير السيارات مرة أخرى، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

كما دشنت إدارة مرور الغربية، حملة لضبط مركبات التوك توك، المخالفة بالشوارع الرئيسية بمدينة طنطا، وإحكام السيطرة والانضباط المروري وردع المخالفين من قائدي تلك المركبات.

ردع المخالفين قانونيا واتخاذ الإجراءات القانونية

وتلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية إخطارا من العميد وائل حمودة مدير إدارة مرور الغربية، يفيد بشن حملة موسعة لضبط مركبات التوك توك المخالفة بمدينة طنطا، أسفرت عن ضبط 19 مركبة مخالفة والتحفظ عليها.

وجرى تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات وأصحابها.

مدير أمن الغربية يوجه بتكثيف الحملات المرورية لتحقيق الانضباط

وكان مدير أمن الغربية قد وجه باستمرار وتكثيف الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات، وضبط المخالفين منهم، وكذلك مركبات التوك توك، في إطار تنفيذا استراتيجية الوزارة بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

من جانبها شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية في الشرقية، بالتنسيق مع مكاتب الأغدية بالإدارات الصحية بالقنايات، والحسينية وكفر صقر، حملات مكثفة للمرور على المنشآت الغذائية بمراكز ومدن القنايات والحسينية وكفر صقر.

جاء ذلك في إطار خطة مديرية الشئون الصحية بمحافظة الشرقية، وتنفيذاً لتعليمات الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة، بالمرور المكثف على المنشآت الغذائية بالمحافظة، والضرب بيد من حديد على المخالفين، لضمان وصول غذاء آمن، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

حملات تموينية وإعدام 740 كيلو جرام مواد غذائية

كما تم إعدام 740 كجم أغذية مختلفة وزيت وعصائر، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتم سحب 51 عينة وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، وتحرير 33 محضر جنحة صحية للمخالفات بمراكز الشرطة بالقنايات والحسينية وكفر صقر.

وصرح الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، استمرار الحملات المكثفة لمفتشي الأغذية على مختلف المنشآت الغذائية والأسواق بالمحافظة، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، مقدماً الشكر لجميع فرق مراقبة الأغذية على المجهود المبذولة لصالح المواطنين بالمحافظة.

شاب يشعل النيران في شقيقته بعدما سكب عليها البنزين

.من ناحية أخري أشعل شاب بقرية «كفر الكردي» التابعة لمركز الكردي في محافظة الدقهلية، النيران في شقيقته بعدما سكب عليها البنزين لخلاف على الميراث، ما أدى إلى إصابتها بحروق مختلفة واشتعال النيران في المنزل ونقلها الى مستشفى في حالة خطرة، وضبط المتهم الذي اعترف بارتكابه الواقعة باستخدام مادة قابلة للاشتعال بعد نشوب خلاف بينهم.

ودد بلاغ لمأمور قسم شرطة الكردي من إدارة شرطة النجدة يفيد بوجود حريق بمنزل بناحية كفر الكردي التابعة لمدينة الكردي.بانتقال الضباط إلى مكان البلاغ والفحص، تبين أن الحريق بمنزل المرحوم زكريا محرز محمد عوف، وبالمعاينة تبين أن المنزل مكون من 3 طوابق على مساحة 150 مترا، وأن الحريق نشب بشقة في الدور الثالث مكون من غرفتي نوم وصالة وحمام ومطبخ، وجرت السيطرة على الحريق وإخماده بمعرفة الحماية المدنية، كما تبين احتراق محتويات الشقة بالكامل.

بلاغ بحريق منزل

ورود بلاغ لمأمور قسم شرطة الكردي من إدارة شرطة النجدة يفيد بوجود حريق بمنزل بناحية كفر الكردي التابعة لمدينة الكردي.

بانتقال الضباط إلى مكان البلاغ والفحص، تبين أن الحريق بمنزل المرحوم زكريا محرز محمد عوف، وبالمعاينة تبين أن المنزل مكون من 3 طوابق على مساحة 150 مترا، وأن الحريق نشب بشقة في الدور الثالث مكون من غرفتي نوم وصالة وحمام ومطبخ، وجرت السيطرة على الحريق وإخماده بمعرفة الحماية المدنية، وتبين احتراق محتويات الشقة بالكامل.

ونتج عن الحريق إصابة «وداد زكريا محرز محمد عوف»، 25 عاما، حاصلة على بكالوريوس تجارة وتعمل بجمعية أهلية خاصة بالكردي، بحروق من الدرجة الثانية بالوجه وفروة الرأس والعنق أعلى الصدر والكتف الأيمن والذراع الأيسر، وتم عمل الإسعافات اللازمة لها بمستشفى «ميت سلسيل»، وتحويلها إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة.

وبسؤال المجني عليها، اتهمت شقيقها، المدعو «محمد زكريا محرز محمد عوف»، 42 عاما حاصل على دبلوم تجارة ومقيم ذات العنوان، بسكب بنزين عليها من جركن بلاستيكي كان بحوزته ثم إشعال النار بها باستخدام قداحة «ولاعة»، مما أحدث إصابتها وذلك لوجود خلافات بينهما بسبب الميراث.

وبتقنين الإجراءات، جرى ضبط المتهم وبسؤاله اعترف بارتكاب الواقعة كما قررت المصابة وبإرشاده تم ضبط الجركن البلاستيكي المستخدم وكذا الولاعة المستخدمةوتحرر عن ذلك المحضر رقم 995 لسنة 2021 إداري قسم الكردي والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية.