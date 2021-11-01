وزير التعليم يوجه رسالة هامة لطلاب الثانوية العامة بشأن الدروس الخصوصية

وجه الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، رسالة هامة لطلاب الثانوية العامة، بشأن الدروس الخصوصية، قائلا: «الدروس الخصوصية لن ولم تخدم نظام التقييم الجديد في امتحانات الثانوية العامة»؛ لأن أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2022 ستعتمد على الفهم ونتاج التعلم والابتكار وليس الحفظ والتلقين، مؤكدا أن الوزارة لديها استراتيجية واضحة في تطوير المناهج الدراسية لجميع المراحل التعليمية، لاعتمادها على الفهم وليس الحفظ.

وزير التعليم: الدروس الخصوصية مضيعة للوقت

وقال «شوقي»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الدروس الخصوصية مضيعة للوقت ولن تفيد الطلاب، موضحا أن طلاب الثانوية العامة يستطيعون الحصول على أسئلة الامتحانات السابقة للتدريب عليها والتعرف على شكل الامتحانات، مع ضرورة الاعتماد على مصادر التعلم المتعددة المتاحة من قبل الوزارة، أهمها منصة التعلم على بنك المعرفة المصري؛ لأن الأسئلة في الامتحانات تأتي تطبيقة وليس نصا من كتاب المدرسة أو الأسئلة الموجودة على منصة التعلم، كما أنه على الطلاب ضرورة متابعة القنوات التعليمية لأنها تقدم محتوى يخدم نظام التقييم الجديد.

انتظام الدراسة للأسبوع الرابع

وأكد وزير التربية والتعليم، أن الدراسة منتظمة بجميع المدارس، للأسبوع الرابع على التوالي من بداية العام الدراسي الجديد، وأن فيروس كورونا ليس لها تأثير على سير العملية التعليمية، منوها بأن الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية تقوم بإغلاق جميع مراكز الدروس الخصوصية، مشددا على طلاب الثانوية العامة بأن يدركون بشكل كبير بأن التعلم والمعرفة في النظام الجديد قائم على الفهم بحيث يغير الطالب شكل وطريقة التحصيل لتعتمد على الفهم والتحليل وليس الحفظ والتلقين.

تفتيش بجميع المدارس لمواجهة كورونا

وأشار شوقي، إلى أن الوزارة تسير بخطوات ثابتة في تطوير منظومة العملية التعليمية في مصر، مؤكدا أن جميع المدارس تخضع إلى عمليات تعقيم وتطهير بشكل دوري، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة التلاميذ والمعلمين والقائمين على العملية التعليمية، من خطر الإصابة بعدوى كورونا.