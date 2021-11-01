يشهد محرك جوجل عمليات بحث عدة، بشأن رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لسيارات المعاقين 2021، حيث يبحث المواطنون من ذوي الإعاقة الراغبين في الحصول على سيارات المعاقين، عن رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لسيارات المعاقين 2021، للاستعلام عن الرابط، والتقديم للحصول على سيارة.

رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لسيارات المعاقين 2021

وتسهيلا على المواطنون من ذوي الاحتياجات الخاصة، الراغبين في الحصول على سيارة معاقين، أتاحت إدارة المجالس الطبية المتخصصة في وزارة الصحة والسكان، رابطا إلكترونيا للاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لسيارات المعاقين 2021، بالرقم القومي، حيث يتمكن كل مواطن من ذوي الإعاقة، الذي أجرى كشف طبي للحصول على سيارات المعاقين، الاستعلام عن نتيجة الكشف من داخل منزله، عن طريق إدخال رقم بطاقته، من خلال موقع المجالس الطبية المتخصصة.

ويمكن زيارة رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لسيارات المعاقين 2021، من خلال هذا الرابط.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لسيارات المعاقين 2021

أما خطوات الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لسيارات المعاقين 2021، فتتمثل في زيارة رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لسيارات المعاقين 2021، وإدخال رقم بطاقة الرقم القومي، ثم إدخال كلمة المرور والضغط على كلمة بحث، ثم ستظهر النتيجة فورا.

شروط الحصول على سيارات المعاقين 2021

ويشترط للحصول على سيارات المعاقين 2021، أن يكون المواطن حاصلا على بطاقة الخدمات المتكاملة من وزارة التضامن الاجتماعي، وألا يقل عمر المُعاق عن 18 عاما، وأن يكون مصري الجنسية، ولديه بطاقة رقم قومي سارية، وتحديد نوع الإعاقة سواء بصرية أو سمعية أو غيرها من الإعاقات.

يذكر أنّه جار تجهيز سيارات المعاقين 2021 طبيا لتناسب الظروف الصحية والإعاقة التي يعاني منها قائدها، من خلال تعديل نظام السيارة وتحويل استخدام الفرامل والبنزين باليد من خلال جهاز يتم تثبيته بجوار «دريكسيون» السيارة ليتمكن صاحب إعاقة القدمين من قيادة السيارة بيديه.