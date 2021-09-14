رابط الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لسيارات المعاقين 2021

خصصت إدارة المجالس الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والسكان، رابطاً إلكترونياً للاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لسيارات المعاقين 2021، بالرقم القومي، حيث يمكن لكل معاق خضع للكشف الطبي للحصول على سيارات المعاقين، أنّ يعلم نتيجة الكشف وهو في منزله، بإدخال رقم بطاقته، من خلال موقع المجالس الطبية المتخصصة من هنـا، من خلال خطوتين فقط يتبعها المُعاق الخاضع للكشف، ثم تظهر له نتيجة الكشف الطبي، بشرط الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة من وزارة التضامن، التي تُعد شرطاً أساسياً للحصول على سيارات المعاقين 2021.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لسيارات المعاقين 2021

ويبدأ الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لسيارات المعاقين 2021 عن طريق الدخول على رابط المجالس الطبية المتخصصة من الرابط التالي، وإدخال رقم بطاقة الرقم القومي، ثم إدخال كلمة المرور والضغط على كلمة بحث، ثم ستظهر النتيجة فوراً.

شروط الحصول على سيارات المعاقين 2021

وحددت إدارة المجالس الطبية عدة شروط للحصول على سيارات المعاقين، لذوي الاحتياجات الخاصة فتيات وشباب ومسنين، طالما أنّ الشخص مصاب بإعاقة حركية أو بصرية أو سمعية، وتوفرت فيه الشروط التالية:

- يمتلك بطاقة الخدمات المتكاملة

- ألا يقل عمر المُعاق عن 18 عاماً

- تحديد نوع الإعاقة سواء بصرية أو سمعية أو غيرها من الإعاقات

- بطاقة رقم قومي سارية

- أن يكون المُعاق مصري الجنسية

خطوات الحصول على سيارات المعاقين 2021

ويُمكن للمُعاق الحصول على سيارات المعاقين 2021 من خلال إتباع عدة إجراءات وهي:

- استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

- الخضوع للكشف الطبي في المجالس الطبية المتخصصة

- بطاقة الرقم القومي مُبين بها الحالة الاجتماعية للمستفيد والعنوان التفصيلي والوظيفة

- رقم تليفون المتقدم للحصول على سيارة المعاقين

- تحديد نوع الإعاقة

- تحديد مكان الكشف الطبي وتاريخه

- اختيار الجمرك المطلوب الحصول على السيارة منه

- طبع بيان عملية التسجيل

- إقرار بصحة بيانات المتقدم للحصول على سيارة المعاقين.