مصادر: توقعات بافتتاح المرحلة الأولى بالعاصمة الإدارية في أبريل المقبل

علمت «الوطن» من مصادرها الخاصة بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أنه من المتوقع افتتاح المرحلة الأولى بالعاصمة الإدارية الجديدة، مطلع أبريل المقبل، مشيرة إلى أن قيادات الهيئة الهندسية، بقيادة اللواء إيهاب الفار، وقيادات الإسكان بجهاز تنمية مدينة العاصمة الإدارية الجديدة برئاسة المهندس شريف الشربيني، ونائبه المهندس محمد عادل، وأحمد العربي، وآخرون، يسابقون الزمن للانتهاء من تشطيب المشروعات، تمهيداً لإرسال ملفها النهائي لمؤسسة الرئاسة، والتي ستقوم بدورها بتحديد موعد الافتتاح.

طرح وحدات سكنية خلال أيام

وأشارت المصادر إلى أنه فور وصول القطار المكهرب، والمونوريل، سيتم تحديد موعد الافتتاح، بحيث يجد المواطنون وسيلة مواصلات سهلة للتنقل بين القاهرة والعاصمة.

وفي السياق ذاته، علمت «الوطن» من مصادرها الخاصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أنه يتم الآن الإعداد لطرح عدد من الوحدات السكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لطرحها على المواطنين بأسعار مختلفة عن الطرح السابق، مشيرة إلى أن الطرح الجديد يمثل الطرح الثالث بالعاصمة، حيث طُرحت وحدات سكنية خلال عامي 2018، 2019 بالحي السكنى RC بأسعار تنافسية.

تاريخ طرح الوحدات السكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة

وكانت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، طرحت 2048 وحدة سكنية بالمرحلة الأولى للحجز الإلكتروني بوحدات العاصمة الإدارية في يوليو 2018، في الحي السكنى R3 عبارة عن 1056 وحدة سكنية، بسعر المتر 11250 جنيها بدون نسبة التميز، والمساحات من 120 متر مربع إلى 175 متر مربع، والعمارة تتكون من أرضي + 7 أدوار متكررة، وجميع الوحدات كاملة التشطيب، ولها حصة في الأرض، وحصة بالجراج مقابل سداد 60 ألف جنيها، تسدد عند التعاقد.وحول أسلوب وطريقة السداد، آن ذاك كان المقدم عبارة عن دفع 100 ألف جنيها كمقدم حجز، و500 جنيها عبارة عن مصاريف تسجيل، و10 % تسدد خلال شهر بعد الحجز، و10 % تسدد خلال 6 شهور من تاريخ الحجز، 10% تسدد عند الإستلام، وباقي ال 70% المتبقية تسدد على 3 سنوات أو 5 سنوات أو 7 سنوات بالفوائد.

الطرح الثاني لوحدات الإسكان الفاخر بالعاصمة الإدارية الجديدة

وفي يوليو 2019، طُرحت المرحلة الثانية بالحجز الإلكتروني، عبارة عن 538 وحدة سكنية في الحي R3 بالمجاورة D8، وهي وحدات متبقية من الطرح السابق، وبنفس السعر السابق طرحة، وكان السداد بنفس طريقة الطرح السابق.