تردد قناة مصر التعليمية الجديد.. تابع دروسك وأنت في البيت

يبحث الكثير من الطلاب عن تردد قناة مصر التعليمية، والتي أتاحتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حتى يستطيع الطلاب تحصيل المناهج الدراسية الخاصة بهم، من خلال بث العديد من المحتويات والتي تتضمن مناهج كل فصل دراسي على حدى، إذ يتم تحديد أوقات مخصصة لهم يتم بثها على مدار اليوم، إذ تتجه الوزارة إلى تنفيذ خطة رقمية، لتسهيل تحصيل المناهج الدراسية على الطلاب.

وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، تردد قناة مصر التعليمية الجديد على النايل سات، وخطوات البحث تحميلها على الريسيفر الخاص بالتلفزيون، والتي جاءت كالتالي:

تردد قنوات مصر التعليمية الجديد على النايل سات

وجاءت تفاصيل تردد قناة مصر التعليمية على القمر الصناعي نايل سات، كالتالي:

1- قناة مصر التعليمية

- القمر الصناعي: النايل سات.

- تردد: 11747.

- الاستقطاب: رأسي.

- معدل ترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

- اسم القناة على الرسيفير: EDU1.

2- قناة مصر التعليمية مباشر

- القمر الصناعي: النايل سات.

- تردد: 12380.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل ترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ 6/5.

- اسم القناة على الرسيفير: EDU2.

3- قناة التعليمية المصرية 1

- القمر الصناعي: النايل سات.

- تردد: 11757.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل ترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

- اسم القناة على الرسيفير: EDU1.

وتحرص قناة مصر التعليمية مباشر على بث جميع المناهج الدراسية الخاصة بطلبة المرحلة الابتدائية وأيضًا المرحلة الإعدادية، بينما تبث قناة التعليمية المصرية 1 البرامج التعليمية لطلبة المرحلة الثانوية والدبلومات الفنية والأزهرية.

والجدير بالذكر أن جائحة فيروس كورونا المستجد كانت النواة لوضع خطة للتعليم الرقمي في مصر وفي الكثير من دول العالم، إذ أنه وفي بداية عام 2021، ومع زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا، قرر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن يتم استكمال الدراسة عن بعد، للحد من انتشار الفيروس بين الطلاب في المدارس.