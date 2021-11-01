افتتاح مركزي شباب في الغربية بتكلفة مليون جنيه

افتتح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، مركزي شباب بكفر الزيات بتكلفة مليون جنيه، بحضور أحمد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة، حيث افتتح المحافظ مركز شباب دلبشان والمقام على مساحة 858 مترا مربعا، والذي تم إحلاله وتجديده بتكلفة 500 ألف جنيه، ذلك إلى جانب إحلال وتجديد مركز شباب شبراريس بتكلفة 500 ألف جنيه، والمقام على مساحة 1056 متر مربع.

مراكز الشباب بالقرى تلعب دورا هاما

وأكد «رحمي»، على الدور الهام الذي تلعبه مراكز الشباب بالقرى كونها تقدم كافة سبل العناية بالنشء والشباب من النواحي الصحية عن طريق ممارسة الأنشطة الرياضية والحركية المتنوعة، إلى جانب تزويدهم بألوان النشاطات المختلفة والتي تكسبهم المهارات اللازمة لتأدية ما يتطلب منهم من عمل بمستوى عال، ذلك بالإضافة إلى تنمية مشاعر الانتماء والولاء للوطن، مؤكداً على استمرار سعي المحافظة في دعم تطوير مراكز الشباب والملاعب الرياضية بالقرى.

عروض من فريق الكاراتيه

وقدم فريق الكاراتيه بمركز شباب «دلبشان»، عرضا رياضيا أشاد به المحافظ، كما قدم أيضا مركز شباب شبراريس عرض لفريق الكاراتيه ومهارات رياضية لفريق القدم، وأشاد المحافظ بما تقدمه تلك الملاعب من خدمة للشباب داخل القرى كما شجع فرق الكاراتيه على المستوى الممتاز وشجعهم على ضرورة الانتظام في التدريبات.

تطوير البنية التحتية للمنشآت الرياضية

وأكد أحمد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن الرياضة أصبحت واحدة من أهم دعائم الإقتصاد الوطني، وأن مديرية الشباب والرياضة بالغربية تسعى لتطوير البنية التحتية للمنشآت الشبابية والرياضية في مختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة.