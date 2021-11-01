ضبط شخص يتاجر في العملة بالمنيا.. حجم تعاملاته بلغ 10 ملايين جنيه

أكدت وزارة الداخلية، جهودها؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة.

وأشارت الوزارة، في بيان، اليوم الاثنين، إلى معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، التي أكدت قيام «أحد الأشخاص – وسائق (متواجد بإحدى الدول العربية للعمل بها)، مقيمين بدائرة مركز شرطة فرشوط بقنا» بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في الاتجار بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام الثاني بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالدولة المشار إليها بالعملة الأجنبية.

الاستفادة من فارق سعر العملة

ولفتت الوزارة إلى اتفاق أحد المتهمين مع بعض التجار والمستوردين المصريين، على دفع قيمة البضائع التي يقومون بشرائها من تلك الدولة أو بعض الدول الأخرى بالعملة الأجنبية، مقابل قيامهم بإيداع قيمة تلك البضائع في حساب الأول بالعملة المصرية بالبريد «وهو ما يعرف بنظام المقاصة»، وعقب ذلك يقوم الأول بتلقي تلك التحويلات وتسليمها نقدًا لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية وذلك مقابل عمولة مالية، فضلاً عن الاستفادة من فـارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه بالاشتراك مع الثاني، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقًا للفحص المستندي 10 ملايين جنيه.