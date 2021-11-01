«علوم طنطا» تحصد جائزة أعلى نشر علمي وتميز بحثي

فازت كلية العلوم بجامعة طنطا بالمركز الأول وحصدت جائزة أعلى نشر علمي والتميز البحثي على مستوى الجامعات المصرية.

جاء ذلك خلال احتفالية تكريم الجامعات المصرية المتميزة في النشر الدولي، التي تأتي في إطار التعاون بين المجلس الأعلى للجامعات وبنك المعرفة المصري، ورعاية الناشر الدولي «Clarivate»، بحضور الدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وعدد من رؤساء ونواب رؤساء الجامعات المصرية، وعمداء الكليات، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس، والشخصيات العامة.

رئيس جامعة طنطا يهنئ كلية العلوم

هنأ الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة العلماء والباحثين بكلية العلوم بالجامعة لتميزهم العلمي والبحثي، مؤكدًا أن حصاد الكلية للجائزة يأتي تتويجًا لجهود الجامعة في تطوير منظومة البحث العلمي ودعم الباحثين وتشجيع النشر الدولي في المجلات ذات معامل التأثير المرتفع ودعم النشر الدولي لأبحاث علمائها في كبرى المجلات العالمية.

تشخيص وعلاج الأمراض المختلفة

أوضح الدكتور كمال عكاشة، أن الجائزة حصلت عليها كلية العلوم لتميزها في أبحاث البيولوجيا الجزيئية وهي فرعًا متخصصًا من الكيمياء الحيوية، وهي دراسة كيمياء الجزيئات المرتبطة بشكل خاص بالعمليات الحيوية.

وأضاف الدكتور طارق مصطفى عميد كلية العلوم بطنطا، أن هناك العديد من تطبيقات البيولوجيا الجزيئية أو الهندسة الوراثية في شتي المجالات ومنها على سبيل المثال لا الحصر: التطبيقات الطبية، والتطبيقات الصناعية، والتطبيقات الحيوانية، كما يمكن استخدامها في تشخيص وعلاج الأمراض المختلفة.