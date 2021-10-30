محافظ الغربية يتفقد تطوير 32 شارعا بمنطقة أبو راضي بالمحلة الكبرى

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، يرافقه النائب محمود الشامي عضو مجلس النواب، 32 شارعا من الشوارع الجانبية بمنطقة أبو راضي بالمحلة الكبرى والتي يتم تطويرها بالجهود الذاتية، حيث تُنفذ أعمال تركيب الانترلوك والبازلت بالشوارع، مع مراعاة تصريف مياه الأمطار من خلال بالوعات صرف الأمطار بكل شارع.

محافظ الغربية يتفقد الشوارع المطورة بميادين المحلة

كما تفقد المحافظ ومرافقوه شارع العباسي القديم والذي سيتم رصفه وتطويره بوضع طبقة الانترلوك بجهود مجموعة من رجال الأعمال، كونه أحد الشوارع التجارية والحيوية الهامة بمدينة المحلة الكبرى، مثمناً الدور الكبير لرجال الأعمال الشرفاء من خلال مساهماتهم الفعالة على أرض الواقع في تطوير الشوارع الهامة بالمدينة، موجهاً حي ثان المحلة الكبرى بزرع أعمدة الإنارة بطول الشارع ليكتمل تطويره ومظهره الحضاري.

استكمال أعمال رصف شارع جمال عبدالناصر

وفي سياق متصل، تابع المحافظ والنائب محمود الشامي أعمال الرصف الحالية بشوارع مدينة المحلة الكبرى، حيث تفقدا الأعمال بشارع جمال عبد الناصر والذي تستكمل به أعمال الرصف من وضع طبقة السن وتسويتها، حيث أكد المحافظ على مؤئول الرصف بضرورة ضبط ميول الشارع وتوزيع بالوعات صرف الأمطار والبلدورات على طول جانبي الشارع والذي يمتد بطول 1600 متر ويربط منطقتي العلو وعبد الحي شاهين.

واُختتمت الجولة بتفقد المحافظ أعمال توسعة مدخل مدينة المحلة الكبرى من جهة منشأة البكري، حيث يتم وضع الكرات السابقة للصب إلى جانب العمل على إنهاء أعمال الخوازيق الحاملة للقواعد، حيث أكد المحافظ أن هذه التوسعة ستساهم في إنهاء كافة الاختناقات المرورية التي طالما عانت منها هذه المنطقة.