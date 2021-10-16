«تقنين التوك توك» على أجندة النواب.. تعرف على التفاصيل

يناقش مجلس النواب مقترح النائبة ميرفت عازر وتسعة عشر عضواً، في طلب المناقشة العامة الموجه للحكومة عن سياستها بشأن تقنين مركبة التوكتوك بما يحقق السلامة والأمان للمواطنين والحفاظ على القواعد المرورية.

وحذَّر النواب في طلب المناقشة من استمرار فوضى عدم تقنين التوك توك وترك الأمر، حيث يتم ارتكاب الجرائم وخلق حالة من الفوضى لعدم التقنين وإفلات أصحاب الجرائم دون عقاب، كما يناقش المجلس تحديد موعد لمناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب فتحي قنديل وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن رفع سعر توريد طن قصب السكر نظرًا لارتفاع تكاليف الإنتاج.

«ثقافة النواب» تناقش الآراء حول مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة

وتبدأ لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب برئاسة الدكتورة درية شرف الدين، الاستماع إلى رأي كل من نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، نقابة الفنانين التشكيليين، بشأن مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة: الأول بتعديل القانون رقم 35 لسنة 1978 بشأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، والثاني بتعديل القانون رقم 83 لسنة 1976 بإنشاء نقابة الفنانين التشكيليين.

وتناقش اللجنة الاقتصادية برئاسة أحمد سمير، عددا من الوزراء بما حققته وزراتهم، حيث تستضيف اللجنة غدا الدكتور محمد معيط، وزير المالية، لمتابعة الأثر التشريعي لقانون الصكوك السيادية الجديد الصادر بالقانون رقم 138 لسنة 2021، والذي ناقشته اللجنة وأقره المجلس في دور الانعقاد العادي السابق، وقدرة الاقتصاد المصري على تحقيق المستهدفات الاقتصادية وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، وتحسين مستوى معيشتهم، والخدمات المقدمة إليهم.

كما تناقش اللجنة السياسات المالية التي انتهجتها الحكومة في التعامل مع التداعيات والآثار السلبية لجائحة كورونا، وتناغمها مع السياسات النقدية للبنك المركزي والمكتسبات الاقتصادية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

اللجنة تناقش غدا ملامح الخطة الجديدة لوزارة التموين

وتناقش اللجنة وزير المالية مدى قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها وسداد ديونها المحلية والدولية في ظل جائحة كورونا، والخطة التي تستهدف الوزارة تحقيقها فيما يتعلق باستراتيجية إدارة الدين العام.

وتنافش اللجنة بعد غدٍ الاثنين عددا من القضايا الخاصة بالتموين ومنها ملامح الخطة الجديدة لوزارة التموين لتوفير جميع السلع التموينية الأساسية ومتابعة تطبيق منظومة بيع الخبز المدعم في كل المحافظات، وكيفية التصدي لمشكلات البطاقات التموينية، وما قامت به الوزارة بشأن استخراج بطاقات تموينية للفئات الأولى بالرعاية وخطة الوزارة لتطوير مكاتب التموين بالمحافظات وإعادة تأهيلها لتصبح مراكز خدمة متميزة للمواطنين.

إلى جانب مناقشة خطة الوزارة بشأن زيادة المنافذ السلعية المتنقلة لتوفير السلع الأساسية وخطة الوزارة لمتابعة الأسواق والرقابة على منافذ بيع السلع الغذائية وتطوير منظومة التجارة الداخلية، وذلك بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية.