تفاصيل جديدة في جريمة الإسماعيلية.. المجني عليه مريض ويعول 7 أبناء

«ألم وحزن وصدمة وصراخ»، كلمات لخصت مشهد جريمة مفزعة عاشها أهالي محافظة الإسماعيلية مساء أمس، بعد قيام مهتز نفسيا بقتل «سمكري سيارات»، وفصل رأسه عن جسده والسير بها في الشارع التي شغلت الرأي العام في مصر علي مدار الساعات الأخيرة خاصة مع تداول عدد من الفيديوهات التي تبين بشاعة جريمة القتل.

جريمة الإسماعيلية.. الأهالي يهاجمون الجاني

عقب قطع المتهم رأس المجني عليه، في جريمة الإسماعيلية هاجم الأهالي المتهم وقذفوه بالحجاره، وسط ارتفاع أصوات الصراخ والبكاء، وتمكنوا من إلقاء القبض عليه، وقام عدد من الشباب بسحله في الشارع، وأقدم عدد آخر على تغطية الجثة، إلى أن وصلت قوات الشرطة وألقت القبض على المتهم، وتم استدعاء سياراة إسعاف ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفى ووضعها تحت تصرف النيابة العامة.

الداخلية: المتهم مهتز نفسيا

وتبين من التحقيقات أن المتهم في جريمة الاسماعيلية، مهتز نفسيا سبق حجزه بمصحة للعلاج من الإدمان، وفق بيان وزارة الدخلية عن الواقعة، وأوضح البيان أن المتهم تعدى بساطور على عامل وفصل رأسه وكان يردد بعض الكلمات غير المفهومة، وكشفت التحقيقات أن المتهم يعمل بمحل موبيليا يملكه شقيق المجني عليه.

النائب العام يأمر بإنهاء التحقيقات

وأمر النائب العام بسرعة إنهاء التحقيقات فى جريمة الإسماعيلية، وأوضحت النيابة العامة في بيانها، أن فريق من النيابة العامة انتقل لمسرح الحادث لمعاينته ومناظرة الجثمان، وستعلن النيابة العامة ما ستؤول إليه التحقيقات.

الضحية كان يعول 7 أبناء

وأكد «حسن صديق»، شقيق المجني علي، أنه الضحية مريض بالكبد وأصبح غير قادر على العمل الشاق، فاشترى تروسيكل للعمل عليه ليساعد أسرته، موضحا أن لديه من الأبناء 7: «المنطقة كلها حزينة عليه لأنه طول عمره في حاله مالوش علاقات مع حد نهائي ويحاول الابتعاد عن أي مشاكل حتى مشاكل العائلة».

غضب بمواقع التواصل الإجتماعي

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي، ردود فعل واسعة حول جريمة الاسماعيلية، بعد تداول فيديوهات للواقعة، ما بين مصدوم وحزين علي جريمة القتل البشعة وسط مطالبات بالتحقيق العاجل مع المتهم في الجريمة التي شهدتها محافظة الاسماعيليه، وكتب أحد رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «أكيد دا مجنون مفيش حد يعمل كدا أبدا، ولازم يتحاكم علشان يكون عبره لغيره».

كان اللواء منصور شاهين مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارا يفيد بمقتل شخص على يد آخر باستخدام ساطور قطع به رقبة المجني عليه، ونجح الأهالي في إلقاء القبض على المتهم وتسليمه لقوات الشرطة، وتباشر النيابة العامة التحقيقات في الواقعة.