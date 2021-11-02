خريطة المواقع المقترحة لأراضى الاستثمار بـ18 مدينة وأسعارها

حصلت «الوطن» نسخة من المواقع المقترحة لأراضى الاستثمار بالمدن الجديدة، كما حصلت على الأسعار الخاصة بالأراضي الجديدة، وأكدت مصادر مطلعة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن الأسعار تراوحت بين 2000 جنيها للمتر المربع الواحد، وتصل إلى 30835 جنيها، حسب الموقع ونوع النشاط.

سعر المتر المربع التجاري بمدينة القاهرة الجديدة بلغ 30835 والطبي 17779 جنيها للمتر

وأوضحت المصادر، أن سعر المتر المربع الواحد بمدينة القاهرة الجديدة بنشاط تجاري سجل 30835 جنيها للمتر، ونشاط طبي مستشفي بـ17779 جنيهًا، فيما سجلت الأسعار بمدينة الشروق 4370 جنيهًا للمتر بنشاط طبي، وفي الشيخ زايد سجلت الأسعار 21840 جنيهًا للمتر، وفي مدينة بدر سجل سعر المتر المربع الواحد 5410 جنيهًا، وفي العاشر من رمضان بلغ سعر المتر 2320 حتى 8875 طبقًا للنشاط، وفي العبور بلغ إجمالي سعر المتر المربع 8595 جنيهًا، وحدائق أكتوبر 6740 جنيها للمتر.

وأضافت المصادر أن الطرح الجديد يهدف التيسيرات على سكان المدن الجديدة ولتوفير فرص عمل، والقضاء على البطالة.

الإسكان تعلن : تخصيص 37 قطعة أرض بـ18 مدينة جديدة لإقامة مشروعات عمرانية متكاملة

كان مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وافق على تخصيص 37 قطعة أرض بـ18 مدينة جديدة، بأنشطة متنوعة للتيسير على المواطن من سكان المدن الجديدة.

وكان الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أعلن عن تخصيص 6 قطع أراضي بنشاط طبي، وتجاري إداري، ومحطة خدمة وتموين سيارات، بمدينة القاهرة الجديدة، وتخصيص قطعتي أرض، لإقامة دار مسنين، ونشاط خدمي صناعي، بمدينة السادس من أكتوبر، وتخصيص قطعتي أرض، لإقامة مصنع، ونشاط إداري، بمدينة العاشر من رمضان.

وفي الشيخ زايد تم تخصيص قطعة أرض، لإقامة مدرسة، وفي بدر، تم تخصيص قطعتي أرض، بنشاط تجاري إداري، وفي السادات، تم تخصيص 6 قطع أراضي، لإقامة مصانع، وأنشطة تجارية، وفي دمياط الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض، تجاري، وفي الشروق، تم تخصيص قطعة أرض لإقامة نشاط طبي.

ومدينة بنى سويف الجديدة، تم تخصيص قطعتي أرض، لإقامة مصنع، ومدرسة، وفي المنيا الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض، لإقامة نادٍ اجتماعي، وفي العاصمة الإدارية الجديدة، تم تخصيص 3 قطع أراضٍ، لإقامة مدرسة، ومحطة تموين سيارات، ونشاط طبي، وفي مدينة العلمين الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض، لإقامة محطة خدمة وتموين سيارات، وفي العبور الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض، بنشاط تجاري إداري سكنى.

وفي أكتوبر الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض، لإقامة مجمع صناعي، وفي قنا الجديدة، تم تخصيص 3 قطع أراضٍ، لإقامة مشروع عمراني متكامل، ومدرسة، ونشاط تجارى، وفي مدينة أسيوط الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض، لإقامة مشروع عمراني متكامل وخدمي مُختلط، وفي أخميم الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض، لإقامة مدرسة.