عرض 31 شخصًا على النيابة.. رفضوا سداد غرامة الكمامة

شنت وزارة الداخلية، عدة حملات؛ لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

يأتي ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء، بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس كورونا، المتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن الآتي:

تحرير 935 مخالفة للمحلات

ضبط 9286 شخصًا لعدم ارتداء الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ9255 شخصًا، وعرض 31 شخصًا على النيابة لم يسددوا غرامة الكمامة المقررة.

تحرير 935 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق.

ضبط 251 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالي مضبوطات 1489 أرجيلة.