ضبط 300 طن دقيق وسكر في مخزن بالإسكندرية

تحفظت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية برئاسة المحاسب محمد سعد الله، و كيل الوزارة، على 300 طن دقيق وسكر داخل مخزن في منطقة «أبيس»، بدون أوراق حيازة، وذلك ضمن حملات لتشديد الرقابة على السلع الاستراتيجية والمخازن غير المرخصة لمواجهة احتكار بعض التجار للسلع الأساسية وحجبها لتعطيش السوق بغرض رفع سعرها وتحقيق أرباح غير مشروعة.

يأتي ذلك بالتزامن مع انطلاق جولات تموينية مع بدء شهر نوفمبر لرصد أي عمليات غش تجاري أو تلاعب في السلع التموينية الاستراتيجية الخاصة بالمواطنين بهدف تشديد الرقابة على الأسواق والتأكد من صلاحية السلع المعروضة فضلا عن مواجهة المتلاعبين بأموال الدعم.

ضبط مخزن غير مرخص

وكانت الإدارة العامة للتجارة الداخلية برئاسة سليمان الطيب وإشراف أحمد عبد الحميد رئيس الرقابة التجارية ووائل كمال مفتش بالإدارة، بشن حملة بالاشتراك مع مباحث التموين، اسفرت عن ضبط أحد المخازن غير المرخصة بمنطقة أبيس الثانية وبداخله كميات كبيرة من سلعتي السكر والدقيق الحر استخراج 72% بدون أي مستندات تدل على مشروعية حيازتها.

ضبط دقيق وسكر مدعم بالإسكندرية

وتم ضبط وتحريز عدد 2000 شيكارة سكر أبيض زنة الشيكارة 50 كجم بإجمالى وزن 100 طن، وعدد 4000 شيكارة دقيق أبيض استخراج 72% زنة الشيكارة 50 كجم بإجمالى وزن 200 طن، و تم التحفظ على الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.