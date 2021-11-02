البترول: اكتفاء ذاتي من البنزين عام 2023 وتحويل 400 ألف سيارة للغاز

قال المهندس طارق الملا، إن حجم استهلاك الغاز الطبيعي تضاعف إلى أكثر من 20 ضعفا، إذ وصل إلى 47 مليون طن خلال العام المالي الماضي، استحوذ منها قطاع الكهرباء على كميات بنسبة 60%، وقطاع الصناعة 12%، وبلغت كميات استهلاك غاز المنازل بنسبة 6% خلال العام، وأنه مستهدف أن تصل إلى 7% خلال العام المالي المقبل، نتيجة تكثيف مشروعات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.

تحويل السيارات للغاز الطبيعي

ولفت «الملا»، في كلمته بمؤتمر تنظمه نقابة المهندسين عن قطاع البترول بين التحديات والإنجازات، إلى أن إجمالي عدد السيارات المحولة للغاز الطبيعي بلغ 369 ألف سيارة، ‏تشمل 165 ألف سيارة خلال عام 2020- 2021، كما بلغ إجمالي عدد محطات تموين السيارات 369 محطة، موضحا أن المستهدف إضافة 400 ألف سيارة، تشمل تحويل 150 ألف سيارة، بإلاضافة إلى إحلال 250 ألف سيارة من خلال المبادرة على مدار 3 سنوات.

وأشار وزير البترول، إلى أن إجمالى عدد الوحدات السكنية التي جرى توصيلها بالغاز الطبيعي منذ بدء النشاط بلغ 12.3 مليون وحدة سكنية على مدار 41 عاما، منها 50% خلال السبع سنوات الأخيرة.

البنزين والسولار

واستعرض الوزير، مشروعات تطوير مصافي التكرير لتحقيق الاكتفاء الذاتي من البنزين والسولار فى عام 2023، التي تتضمن 7 مشروعات باستثمارات نحو 86 مليار جنيه، تنتج 6.2 مليون طن سنويا، وأوضح أن زيادة الإنتاج المحلي، وإجراءات ترشيد الاستهلاك، وتنامي استهلاك الغاز كوقود، أدى لانخفاض في استيراد البنزين والسولار بنسبة حوالى 30%.

وأشار إلى الزيادة الكبيرة التى تحققت فى البنية التحتية لمنظومة تداول ونقل وتخزين البترول والغاز، ومنها تحقيق زيادة 90% في طاقات خطوط المنتجات البترولية، بواقع 122 مليون طن سنويا، وزيادة 85% فى طاقة استيعاب المواني، وكذلك 45% في طاقات تخزين المنتجات البترولية، و20% زيادة في عدد محطات التموين والخدمة، لتصل إلى 3650 محطة، ومضاعفة محطات التموين بالغاز كوقود لتبلغ 369 محطة.