عاجل.. حريق بفندق سياحي وسط الأقصر «صور»

نجح رجال الحماية المدنية بمديرية أمن الأقصر، منذ قليل، في السيطرة على حريق محدود نشب في إحدى غرف فندق سياحي شهير في وسط المدينة.

وجرى الدفع بعدد من سيارات الإطفاء ورجال الإنقاذ من داخل الفندق السياحي نفسه باستخدام أسطوانات وأنابيب الأكسجين لإخراج النزلاء من خارج الفندق السياحي لحين السيطرة الكاملة على الحريق الذي نشب بسبب ماس كهربائي دون وقوع أي خسائر بشرية من النزلاء أو العاملين داخل الفندق السياحي.

بلاغ لمدير الأمن

وتلقى اللواء خالد عبدالحميد، مدير أمن الأقصر، إخطارًا يفيد بنشوب حريق محدود داخل غرفة أحد النزلاء فندق سياحي شهير في وسط مدينة الأقصر، كما تم إبلاغ قوات الحماية المدنية بمديرية الأمن والدفع بعدد من السيارات للسيطرة على الحريق.

انتقال سيارات الإسعاف

وبانتقال سيارات الإطفاء والبالغ عددها سيارتان مع عدد من سيارات الإسعاف، خشية وقوع إصابات بين النزلاء أو العاملين، إلى موقع الحريق تمكن رجال الإطفاء من السيطرة عليه بعد نشوبه بدقائق، حيث تبيّن أنه حدث نتيجة ماس كهربائي، وتمكن رجال الإنقاذ من إخراج جميع النزلاء المقيمين داخل الفندق السياحي حتى تمت السيطرة على الحريق بالكامل.

كما انتقل لموقع الحريق اللواء خالد عبد الحميد، مدير أمن الاقصر، وعدد من قيادات مديرية الأمن، لمتابعة الوضع عقب السيطرة على الحريق بالكامل بعد دقائق من نشوبه.

كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.