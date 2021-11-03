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تشييع جثمان طالب بكفر الشيخ توفي في السودان

كتب:

سمر عبد الرحمن
10:21 ص | الأربعاء 03 نوفمبر 2021
الطالب نور محمد المتوفي في السودان

الطالب نور محمد المتوفي في السودان

شيع أهالي قرية كفر المرازقة، التابعة لمركز قلين في محافظة كفر الشيخ، في الساعات الأولى من صباح اليوم جثمان الطالب نور محمد عبدالنور النجار، الذي توفى متأثرًا بإصابته بمرض الملاريا أثناء دراسته الثانوية العامة بالعاصمة السودانية الخرطوم.

وصول جثمان الطالب لمسقط رأسه

ووفقا لعماد محمود، أحد اهالي القرية فإن جثمان الطالب وصل إلى مسقط رأسه بقرية كفر المرازقة، قادمًا من الحجر الصحي بمطار القاهرة، فيما أدى أهالي القرية صلاة الجنازة على الجثمان، مشيرا إلى أن الطالب توفي في 30 أكتوبر الماضي وسادت حالة من الحزن في القرية.

وأوضح لـ«الوطن»، أن والد الطالب يعمل سكرتيرا لقرية كفر المرازقة بقلين، وأن نجله كان يدرس الثانوية العامة بالسودان إلا أنهم تلقوا خبر وفاته من زملائه، موضحا أن والده تواصل مع السفارة والمسئولين وجرى شحن جثمان الطالب.

سرادق عزاء للطالب بالفيس بوك

وتحولت صفحات موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إلى دفتر عزاء للطالب الفقيد وأطلق عليه زملاؤه لقب «شهيد العلم»، بينما نعت الطالب مدرسة كفر المرازقة الإعدادية، التي تخرج فيها الطالب من المرحلة الإعدادية، مؤكدة أنه كان طالب هادئ ومتميز.

صديقه ينعيه: مش مصدق

ونعاه أصدقاؤه بكلمات مؤثرة حيث كتب محمد علي، زميل الطالب المتوفي: «مش مصدق إنك مت، انت كان عندك هدف وحلم وكنت رايح السودان علشان تاخد الثانوية من هناك، مش علشان ترجع في صندوق».

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