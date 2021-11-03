موقع تطعيم الأطفال بلقاح كورونا.. الشروط والخطوات

أعلنت وزارة الصحة والسكان موقع تطعيم الأطفال بلقاح كورونا، وذلك عقب تأكيد هيئة الدواء المصرية واللجنة العملية من مأمونية اللقاح «فايزر» على الأطفال دون 18 عاما، وتسهيلا على الأطفال الذين يرغبون على الحصول على اللقاح كورونا خلال الفترة المقبلة.

خطوات الدخول على موقع تطعيم الأطفال بلقاح كورونا

وحددت وزارة الصحة والسكان في بيان لها أن خطوات الدخول على موقع تطعيم الأطفال بلقاح كورونا للأطفال من هم دون 18 عاما الراغبين في تلقي لقاح كورونا خلال الفترة الحالية عليهم التسجيل على موقع وزارة الصحة المخصص لتلقي طلبات المواطنين الراغبين للحصول على اللقاح.

وكشفت وزارة الصحة والسكان عن فتح موقع التسجيل للطلاب الثانوية العامة الذين يتراوح سنهم ما بين 15 عاما إلى 18 عاما، وذلك من خلال موقع تطعيم الأطفال بلقاح كورونا، وشملت الفئة مواليد 2003 وموايد 2006 والذين يبلغون من العمر أكثر من 15 عاما في الوقت الحالي.

خطوات الدخول على موقع تطعيم الأطفال بلقاح كورونا

- تسجيل الدخول على موقع وزارة الصحة والسكان.

- الضغط على تسجيل لطلب اللقاح.

- تحديد الفئة العمرية وهي «فئة الطلاب» وفقا لما أعلنته وزارة الصحة.

- إدخال البيانات الأساسية وهي «اللغة، الاسم الرباعي، الرقم القومي، النوع، تاريخ الميلاد، المحافظة التي تود تلقي اللقاح بها».

- الرقم القومي للطلاب، ويحصلون على الرقم القومي المدون على شهادة الميلاد في حالة عدم وجود بطاقة شخصية.

- الإجابة عن سؤال هل تعاني من أمراض مزمنة؟

- في حالة وجود أي مرض مزمن اضغط على أيقونة «نعم».

- كتابة رقم المحمول.

- كتابة البريد الإلكتروني اختياري.

- التأكّد من صحة البيانات ثم الضغط على «أيقونة استكمال».

- يحصل بعدها الطالب على كود مكون من 20 رقما عبر رسالة نصية يجب الاحتفاظ به حتى التوجه للحصول على اللقاح كورونا في مركز التطعيم المحدد في الرسالة.