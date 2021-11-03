 رابط التسجيل لتطعيم الأطفال بلقاح كورونا.. اعرف الشروط والخطوات

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، الموافقة رسميا على تطعيم فئة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و18 عاما، ويدرسون الآن في المرحلة الثانوية سواء العام أو الفني، كما حددت وزارة الصحة والسكان، رابط التسجيل لتطعيم الأطفال بلقاح كورونا، للتيسير على الراغبين في تلقي اللقاح.

رابط التسجيل لتطعيم الأطفال بلقاح كورونا

وأعلنت وزارة الصحة في بيان عنها، رابط التسجيل لتطعيم الأطفال بلقاح كورونا، لفئة الطلاب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 حتى 18 عاما، كما حددت وزارة الصحة مجموعة من الخطوات للحصول على لقاح كورونا، موضحة أنّ قرار تطعيم الأطفال بلقاح فايزر، جاء بعد التأكد من مأمونية اللقاح وفاعليته، وعدم وجود أي آثار جانبية تؤثر على صحة الأطفال.

خطوات التسجيل لتطعيم الأطفال

تسهيلا على الطلاب الراغبين في الحصول على لقاح كورونا، حددت وزارة الصحة مجموعة الخطوات والشروط للحصول على لقاح كورونا للدخول إلى رابط التسجيل لتطعيم الأطفال بلقاح كورونا، حيث يجب كتابة البيانات المطلوبة وفقا للخانات المحددة على موقع الوزارة، والحصول على كود الطلب المكون من 20 رقما، وانتظار موعد أخذ الجرعة، والخطوات كما يلي: